Sauvés d’une vie chaotique, ces 2 chiens séniors recherchent une famille qui leur offrira une retraite pleine d’amour et de sérénité

Polo et Falco ont troqué leur chenil insalubre contre les locaux chaleureux du refuge de Buigny-Saint-Maclou, dans la Somme (80). Ces 2 chiens, confrontés à la misère, ont fait l’objet d’un sauvetage inespéré. Arriveront-ils à séduire une nouvelle famille, malgré leur âge avancé et leurs maladies ?

Polo et Falco, âgés respectivement de 17 et 13 ans, ont vécu dans des conditions difficiles dans la ville du Crotoy, dans la Somme (80). Leur maîtresse ne pouvait plus subvenir à leurs besoins suite à la mort de son mari. Livrés à eux-mêmes, les canidés vivaient alors dans un chenil rempli de boue et d’excréments, rapporte 30 Millions d’Amis.

Ce sont d’ailleurs des enquêteurs de cette Fondation qui ont obtenu la cession de ces chiens séniors il y a quelques jours. Rapidement, ils ont constaté que Polo était porteur de 2 tumeurs et de surdité, tandis que Falco souffrait de troubles oculaires importants.

Une force qui suscite l’admiration

Malgré tous ces problèmes, le duo a fait preuve d’une joie de vivre étonnante ! Tous les 2 sont « hyper affectueux », soulignait Lydie, la présidente du refuge qui les a pris en charge (à Buigny-Saint-Maclou).

30 Millions d'Amis / DR

« Dès qu’ils sont arrivés au refuge, ils ont fait un tour au toilettage. Et, depuis, ce sont 2 vieux loulous heureux de s’en être sortis », a-t-elle ajouté. Plus reconnaissants que jamais, Polo et Falco semblent être prêts à entamer une nouvelle aventure malgré leur âge avancé, et à rejoindre une nouvelle famille.

Patte dans la patte jusqu’au bout

« L’idéal serait qu’ils partent ensemble tant ils sont fusionnels. Ils n’arrêtent pas de se suivre, partout où ils vont. Ils seraient perdus l’un sans l’autre. Même si nous nous occupons bien d’eux, ils seraient bien mieux au sein d’une famille », poursuit la présidente du refuge, pleine d’espoir.

Falco et Polo ont rejoint l’Opération Doyens de la Fondation 30 Millions d’Amis, comme l’a fait Volka avant eux : cette initiative facilite l’adoption de chiens âgés de 10 ans et plus, grâce à une participation à hauteur de 600 € pour les frais vétérinaires éventuels. Les 2 inséparables espèrent de tout cœur trouver au plus vite un foyer qui leur offrira une retraite dorée. En retour, leurs futurs maîtres recevront beaucoup d’amour…