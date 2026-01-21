Arrivée au refuge à l'âge de 12 ans après l'expulsion de sa famille, cette chienne séniore n'a jamais perdu espoir (vidéo)

À l’âge de 12 ans, Lady Belle s’est retrouvée dans un refuge américain après avoir été abandonnée à la suite de l’expulsion de sa famille. La chienne n’a jamais perdu sa nature douce et enjouée, malgré l’épreuve terrible qu’elle avait traversée.

« Lady Belle, une chienne de 12 ans, a été abandonnée après une expulsion. La police a déclaré qu'elle était douce lorsqu'ils l'ont trouvée, écrit le porte-parole d’une association située à Brooklyn, aux États-Unis, sur Instagram, un refuge n'est pas un endroit pour une vieille dame. »

Après l’expulsion de ses propriétaires, la chienne abandonnée a découvert l’univers des refuges animaliers. Malgré l’épreuve terrible qu’elle venait de vivre, elle n’a jamais cessé d’être enjouée.

© @boroughbredinbrooklyn / Instagram (capture d'écran)

À la recherche d’un panier retraite

Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram @boroughbredinbrooklyn au mois d’octobre et relayée par le média Newsweek, on peut voir la vieille chienne se faire caresser la tête par des employés du refuge, qui se demandent ce qu’elle fait là à son âge avancé.

« Lady marche bien, mais elle a tendance à perdre l'équilibre. Elle ne mange pas beaucoup, mais elle adore le beurre de cacahuète, indiquent ses bienfaiteurs, elle devrait pouvoir avoir tout ce qu'elle veut. Surtout, elle a besoin d'un foyer. »

© @boroughbredinbrooklyn / Instagram (capture d'écran)

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a récolté plus de 21 000 mentions « j’aime ».

« Pauvre petite chérie ! Les chiens âgés comme Lady Belle sont de véritables trésors cachés ! », écrit une internaute. « S’il vous plaît, offrez à Belle un merveilleux panier retraite plein d’amour », commente une autre utilisatrice du réseau social.

A lire aussi : Après plus de 1000 jours d'attente au refuge, ce Lévrier trop longtemps ignoré goûte enfin au bonheur

« Un bonheur immense »

Malheureusement, les boules de poils grisonnantes à l’hiver de leur vie sont souvent ignorées par les adoptants potentiels, qui préfèrent les animaux plus jeunes. Mais rassurez-vous, Lady Belle a obtenu son billet pour une nouvelle vie plus rapidement qu’on ne le pensait !

En effet, l’association a mis à jour sa publication, en indiquant que la chienne séniore avait été adoptée. Elle a pu passer les fêtes de fin d’année dans un foyer aimant et chaleureux.

« Aimer un vieux chien dans sa belle vie est un bonheur immense », indiquent les membres du refuge sur Instagram.