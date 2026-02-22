« Il ne la laisse jamais seule », au coeur d’une ferme, un Berger Allemand et un âne prouvent que l’amitié n’a aucune règle

Au milieu des pâturages est née l’amitié insolite entre un Berger Allemand et un âne. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par leur maîtresse nous montre leur tendre complicité et nous fait profiter d’un moment réconfortant.

Nyx, le Berger Allemand, et Max, un âne adorable, vivent au cœur d’une ferme, entourés de nombreux autres animaux. Mais c’est côte à côte qu’ils passent de nombreux moments, après avoir développé la plus belle des amitiés. Non seulement ils profitent d’instants de calme dans le même pâturage, mais ils savent aussi s’amuser ensemble, se courant après comme deux enfants. C’est ce que l’on peut découvrir sur une vidéo diffusée sur TikTok par leur propriétaire et relayée par PetHelpful .

Un duo d’une complicité évidente

Sur la séquence, aussi drôle qu’attendrissante, on peut en effet observer à quel point ces deux-là sont complices. Les voir batifoler, se courir après, chahuter et tenter d’esquiver les assauts de l’un ou l’autre est un véritable bonheur. Ce duo n’est-il pas la preuve vivante qu’il ne devrait y avoir aucune barrière quand il est question d’amitié ? Apprécier la compagnie de l’autre et aimer profiter de moments de partage est la seule règle qui doit s’appliquer, et ça, Nyx et Max l’ont bien compris. D’ailleurs, « Il [Max, NDLR] ne la laisse jamais seule » précisait la légende. Cette vidéo, publiée le 8 février par bellasoul_farm, a d’ailleurs beaucoup touché les internautes. Certains d’entre eux ont laissé un petit commentaire sous la séquence, afin de célébrer cette amitié insolite. « Tout ce qui leur importe, c'est de s'amuser ensemble » soulignait l’un d’entre eux. « C'est tellement mignon. La nature est incroyable. » ajoutait un autre. Et, en effet, la nature nous offre là le plus doux des exemples.

Quand l’amitié fait fi des barrières

L’amitié interespèce n’est pas rare, et au gré de certains articles que nous avons déjà publiés, on peut constater que celle entre un âne et un chien , si elle est touchante et semble improbable , n’est pas aussi épisodique qu’il y paraît. Et la maîtresse de Max et Nyx le confirme. Ces deux-là « passent tout leur temps ensemble dans le même pâturage. Souvent, on les voit simplement allongés là, côte à côte. Max sait qu'elle n'est pas une ennemie. »

Nyx a beau être un Berger Allemand au physique impressionnant, elle n’effraye pas son meilleur ami. Si ces chiens sont des protecteurs nés, « de grande taille, agiles, musclés, très intelligents et fidèles », comme le rappelait PetHelpful, ils sont avant tout des chiens intelligents, énergiques et auxquels il faut une activité physique régulière. « Ils sont connus pour leur confiance et leur courage, ainsi que pour leur capacité à s'épanouir grâce à un apprentissage et une obéissance de niveau expert. » Quoi qu’il en soit, Nyx semble avoir trouvé son activité favorite : jouer avec Max ! De quoi lui dégourdir les pattes et surtout passer un moment privilégié avec son ami.