Véritables âmes soeurs, ce Teckel et ce chat n'oublient jamais de se faire un câlin tous les soirs (vidéo)

Dès qu’ils se sont rencontrés pour la première fois, Milton et Hammy ont noué une relation unique. Inséparables, le chien et la chatte sont considérés comme des âmes sœurs. Leur famille les observe souvent dormir l’un contre l’autre et se faire de tendres câlins.

Les amitiés interespèces ont le don de nous faire sourire et d’égayer notre journée. Sur le célèbre réseau social TikTok, il est possible de suivre le quotidien d’un Teckel nommé Milton et d’une chatte répondant au nom de Hammy.

Dès leur première rencontre, les 2 animaux ont noué un lien qui n’a fait que se renforcer au fil du temps. Aujourd’hui, ils sont tout simplement inséparables et font absolument tout ensemble, patte dans la patte.

2 cœurs tendres

Les boules de poils adorent jouer ensemble, et le petit Teckel – âgé d’un an – teste parfois Hammy en se permettant de goûter sa nourriture. En fin de journée, leur adoptante les retrouve blottis l’un contre l’autre pour savourer une bonne nuit de sommeil, après toutes les aventures vécues ensemble.

Sur le compte TikTok @yycam, nous retrouvons plusieurs vidéos montrant les activités du duo. Séances de toilettage, siestes, jeux… Mais ce sont leurs pauses « câlin » qui font le plus fondre leurs abonnés.

© @yycam / TikTok (capture d'écran)

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Milton et Hammy ne se lassent jamais des câlins

Une vidéo publiée au début du mois de mars et relayée par Parade Pets a, par exemple, été vue plus de 2 millions de fois et a récolté 495 000 mentions « j’aime ». « J’adore quand les chats et les chiens sont amis », confie une internaute, touchée par ces tendres images. « C’est la chose la plus mignonne que j’ai jamais vue », écrit une autre personne. « Oh, ils sont tellement amoureux ! », commente une dénommée Alisa.

Dans ce clip, nous voyons la chatte tigrée confortablement allongée dans le canapé, aux côtés de son ami canin. Les âmes sœurs s’enlacent tendrement, et se font des bisous. Hammy garde fermement une patte sur Milton, et ferme les yeux. Cette scène adorable a de quoi faire fondre n’importe quel cœur !