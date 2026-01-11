Trouvé blessé dans une benne, un chiot malvoyant et sourd découvre des mains douces et un foyer chaleureux

Cruellement abandonné alors qu’il n’était qu’un tout petit chiot, Dennis a connu un début de vie extrêmement difficile, mais son histoire a rapidement pris une tournure pleine d’espoir. Grâce à la mobilisation de personnes bienveillantes, ce rescapé fragile peut enfin envisager l’avenir avec plus de sérénité.

Un chiot avec qui la vie n’avait pas été tendre, ayant été laissé pour mort au milieu des détritus, a eu droit à un cadeau de Noël avant l’heure, rapportait Vision Times . Ce jeune canidé en situation de handicap s’est vu offrir un nouveau départ en rejoignant une famille d’accueil.

Début décembre 2025, il avait été découvert dans une benne à ordures à Burford, en Angleterre. Terrier de 6 semaines, il ne pesait que 1,75 kilogramme et présentait plusieurs coupures, dont une importante entaille sur le côté. Emmené au centre local de l’organisation Blue Cross, il avait été examiné par un vétérinaire. Celui-ci avait constaté qu’il était sourd et partiellement aveugle. Il a été appelé Dennis.



Illustration

“Dennis avait été emmené chez un vétérinaire, puis récupéré par le service de la fourrière, qui nous a appelés pour nous demander de le prendre en charge”, raconte Anouska “Noosh” Ashmead-Bartlett, responsable des admissions chez Blue Cross. "Je n'ai jamais vu un chien de son âge aussi petit et maigre, et avec autant de blessures", poursuit-elle.

Le chiot était terrifié. “Nous avons dû prendre des serviettes humides pour le nettoyer, car il avait très peur de l'eau et du bruit de la douche, détaille Anouska Ashmead-Bartlett. Il avait du mal à nous fixer du regard. Il n'entendait pas ce qu’on disait et n’arrivait pas à se repérer. Alors, il allait dans un coin de la pièce ou essayait de se blottir contre nous pour se sentir en sécurité.”

A lire aussi : L'amour transforme un chien malade au regard désespéré, qui se cachait sous une voiture en attendant la fin

Une famille d’accueil enfin trouvée pour Dennis

Dennis a d’abord été confié à un membre de Blue Cross en attendant qu’on lui trouve une famille d’accueil. Ses bienfaiteurs se sont adaptés à son double handicap pour l’aider à s’intégrer et le rassurer. “Si nous entrons dans la pièce, nous tapotons légèrement le sol avec nos pieds pour qu'il sente les vibrations et sache que nous approchons, explique Anouska Ashmead-Bartlett. Et quand nous voulons le prendre dans nos bras, nous le tapotons doucement pour qu'il comprenne ce que ces gestes signifient.”

A quelques jours de Noël, il a découvert sa nouvelle maison, puisqu’il a rejoint une famille d’accueil. Il continuera de s’épanouir, d’apprendre et de se détendre jusqu’à son adoption.