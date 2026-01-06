À travers un acte de générosité, une association permet à un chien policier à la retraite de courir à nouveau après une opération vitale de 1700 euros

Après avoir tant donné au service des autres, certains chiens se retrouvent fragilisés une fois l’heure de la retraite venue. L’histoire de Max montre à quel point la solidarité peut changer le quotidien de ces héros à 4 pattes et de leurs familles.

Max pourra bientôt courir et sauter à nouveau, quasiment comme il le faisait avant, grâce à une opération coûteuse financée par une association. Cette dernière, la Thin Blue Paw Foundation, vient en aide aux chiens de service retraités (police, armée, douanes), notamment en aidant à la prise en charge de leurs soins après leur carrière.

Berger Belge Malinois de 8 ans, Max avait été adopté par Natalie Sutton, originaire des Cornouailles (sud-ouest de l’Angleterre) après avoir été mis à la retraite de manière précoce en 2022 à cause d’une terrible blessure.



Ayant servi comme chien polyvalent pendant 3 ans au sein de la police du ministère de la Défense à la base navale HMNB Devonport, à Plymouth, il avait souffert de lésions sérieuses au ligament croisé et au ménisque.

Il avait déjà été opéré une première fois, peu après son départ à la retraite, pour la pose de roches, de fils, de vis et d'une plaque, d’après la BBC . Une infection avait toutefois nécessité le retrait des broches et de la plaque. Max avait besoin d’une nouvelle intervention chirurgicale, mais Natalie Sutton, 33 ans, ne disposait pas des ressources financières nécessaires.

C’est là que la Thin Blue Paw Foundation est intervenue. Elle a couvert l’intégralité des frais, qui s’élevaient à 1500 livres sterling (1700 euros environ). Ce qui a permis au chien d’être opéré le 1er décembre 2025.

“L'opération de Max s'est bien passée et il est maintenant chez lui, en train de se reposer devant la cheminée”, s’est réjouie sa maîtresse. Celle-ci a admis qu’il lui aurait été impossible de réunir cette somme et qu’elle n’avait “pas pu assurer Max à sa retraite à cause des blessures qu'il a subies durant sa carrière”.

“Veiller à ce qu’ils ne soient jamais privés de soins vétérinaires ou de traitements”

Pour Kieran Stanbridge, président de la Fondation, “ces chiens exceptionnels exercent des métiers physiquement exigeants qui mettent leur santé à rude épreuve. Nombre d’entre eux prennent leur retraite avec des blessures, des affections et des problèmes de santé, ce qui complique la tâche de leurs propriétaires pour les assurer. C’est pourquoi nous avons créé la fondation : pour apporter un soutien essentiel à ces chiens et à leurs maîtres, et veiller à ce qu’ils ne soient jamais privés de soins vétérinaires ou de traitements pour des raisons financières.”

Natalie Sutton se dit “tellement heureuse d'avoir Max à la maison” et a “hâte de le gâter à Noël.”