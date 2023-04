Sauvé 30 minutes avant son euthanasie, un Berger Allemand de 12 ans doit livrer un nouveau combat contre le cancer (vidéo)

Trisha Anderson et ses proches adorent les animaux et s’occupent de chats errants depuis de nombreuses années. « Les âmes qui nous trouvent nous trouvent dans un but précis », confiait-elle à Newsweek. Après avoir perdu sa fille à la naissance, Trisha a décidé de mener cette lutte pour redonner un sens à sa vie. Malgré tout, la période de Noël reste un moment difficile pour la maman endeuillée.

Un post qui change tout

À l’approche de cette fête, Trisha a du mal à fermer l’œil à la nuit tombée. Elle passe souvent ses nuits à consulter les réseaux sociaux, et c’est lors de l’une de ces nuits qu’elle a croisé le regard de Wilbur, un chien en détresse qui se trouvait au refuge de Riverside (États-Unis).

« À 3 heures du matin, j’ai vu un post Instagram avec les mots : "Je vais mourir dans cette chambre froide et solitaire", avec la photo d’un Berger Allemand. Ses yeux étaient aussi pleins de douleur et de défaites que les miens », se souvient-elle.

En effet, Wilbur devait être euthanasié dès le lendemain. Le Berger Allemand avait attiré l’attention de nombreux internautes, mais aucun d’entre eux ne s’était manifesté pour venir le chercher. Trisha ne savait même pas « tenir un chien en laisse », et avait aussi un peu peur de ces canidés, mais elle s’est tout de même sentie obligée de lui accorder une chance.

« Ils m’ont dit qu’il était très gentil avec les enfants, les autres chiens et les chats, et qu’il était obéissant. C’est là que j’ai compris que quelqu’un l’avait complètement abandonné, et qu’il allait mourir à cause de cela », explique-t-elle. En compagnie de sa fille de 10 ans, Trisha est allée le chercher. Elles l’ont sauvé 30 minutes avant son euthanasie.

« Il est sorti en trottinant et en courant jusqu’à ma fille. Il semblait savoir que ce n’était pas aujourd’hui qu’il allait mourir ! Il m’a embrassée et j’ai su sans aucun doute que mon ange gardien de fille me disait que la peur n’avait pas sa place dans mon âme. »

Un bonheur gâché par une mauvaise nouvelle

Tout semblait bien parti pour le doux Wilbur. Malheureusement, à peine rentrée, Trisha a remarqué quelque chose de suintant « qui pendait de son cou ». Elle l’a emmené chez un vétérinaire, où elle a appris une nouvelle déchirante : le Berger Allemand avait une tumeur qui ne pouvait être traitée que par intervention chirurgicale. Or, il était trop maigre pour la subir…

« Une partie de moi est morte à l’intérieur. Ma fille de 10 ans a survécu à un cancer et tout ce que notre famille sait, c’est qu’il faut se battre pour vivre, a déclaré Trisha. En 60 jours, nous nous sommes alors donné pour mission de le rendre suffisamment fort pour qu’il puisse être opéré et vaincre ce fichu cancer. »

Malgré les incertitudes, Trisha et ses proches ont tenu à ce que Wilbur profite de la vie au maximum, jusqu’au jour de son opération. « Nous nous sommes tous serrés les uns contre les autres toute la journée en attendant le coup de téléphone pour savoir s’il s’en était sorti ou non, et si la tumeur avait été enlevée… »

La lumière au bout du tunnel

Alors que tout jouait en sa défaveur, le Berger Allemand sénior s’en est miraculeusement sorti ! « Lorsque le téléphone a sonné, j’ai eu très peur. Cela m’a rappelé le coup de fil que j’ai reçu quand ma fille a appris qu’elle avait un cancer. Puis ils m’ont appelée : "Trish, les résultats sont arrivés. Il n’y a plus de cancer !" »

Depuis, Wilbur a été renommé Cooper et a entamé un processus de rééducation postopératoire qui a porté ses fruits. Il est aujourd’hui « un membre à part entière de la famille » de Trisha. « Il avait tout simplement besoin que des humains voient de la valeur en lui, et maintenant, nous ne pouvons plus imaginer notre vie sans lui. »

Avoir survécu à une euthanasie, puis à un cancer, fait de Cooper un vrai petit guerrier ! L’histoire de son sauvetage a été partagée sur Instagram, et elle a ému des milliers d’internautes. Un véritable message d’espoir !