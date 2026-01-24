« C’est bien plus qu’un simple chien », ils choisissent de reporter leur mariage pour se consacrer aux soins de leur compagnon malade

Quand Gus, leur Labrador, a été diagnostiqué d’un cancer rare à seulement 4 ans et demi, Lindsey et son fiancé ont pris une décision bouleversante : reporter leur mariage pour se consacrer entièrement aux soins de leur toutou bien-aimé.

Quand l’amour pour un animal dépasse tout, les priorités changent. Pour Lindsey Moore et son fiancé, un couple originaire de Thorpe St Andrew dans le Norfolk (Angleterre), c’est leur fidèle compagnon Gus, un Labrador noir plein de vie de 4 ans et demi, qui est devenu le centre de leur monde lorsqu’il a reçu un diagnostic dévastateur.

Une annonce bouleversante

Dernièrement, on a en effet diagnostiqué au toutou un sarcome des tissus mous, un cancer rare qui se développe souvent sous la peau ou dans les muscles. Pour Lindsey, cette annonce a été un véritable choc, bouleversant sa vie du jour au lendemain.

« Nous ne pourrons peut-être pas avoir d’enfants à cause de mon infertilité, et c’est pourquoi Gus est vraiment tout pour nous », a-t-elle expliqué au Eastern Daily Press. « C’est bien plus qu’un simple chien. »

© Lindsey Moore

Malgré son diagnostic de cancer, Gus garde toujours son énergie et son envie de jouer dans le jardin. Mais les longues promenades et les routines habituelles sont désormais compliquées en raison de la douleur qu’il ressent.

La chirurgie n’étant pas envisageable à cause de la localisation de sa tumeur, son traitement repose sur une radiothérapie palliative, des injections de bisphosphonates pour soulager ses douleurs osseuses, et une prise en charge continue de la douleur, afin de lui garantir le meilleur confort et la meilleure qualité de vie possible. Malheureusement, ce lourd traitement a un coût que le couple peine à couvrir.

© Lindsey Moore

Tout pour le confort de Gus

Les soins intensifs nécessaires pour soulager la douleur de Gus ne sont pas entièrement pris en charge par l’assurance, et Lindsey s’efforce de les financer elle-même. Toutefois, entre les consultations spécialisées, l’imagerie, la radiothérapie, les médicaments et les soins quotidiens, les dépenses restent élevées et constantes, et la pression financière devient difficile à gérer seule. Pour faire face à ces frais, Lindsay a donc lancé une page GoFundMe afin de récolter des fonds.

© Lindsey Moore

A lire aussi : Un chien loyal jusqu’au bout ne laisse personne approcher du corps de son propriétaire décédé

Pour soutenir Gus, le couple a également fait un choix lourd de sens et de sacrifices. « Nous avons également pris la décision incroyablement difficile de reporter notre mariage afin de pouvoir nous concentrer entièrement sur Gus et ses soins, ce qui a engendré des difficultés financières et émotionnelles supplémentaires », a expliqué Lindsey. « Nous voulons faire tout notre possible pour lui apporter confort, dignité et les jours les plus heureux possibles. »

Le couple ne demande pas de miracles, mais juste du temps et « une bonne qualité de vie pour un chien qui mérite tellement mieux. » Aucun doute : le gentil Gus est déjà entouré d’amour dans cette difficile épreuve.