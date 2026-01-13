Un gendarme partant à la retraite lance un appel urgent pour son partenaire de toujours qu'il ne pouvait pas garder

Après avoir consacré la majeure partie de sa vie à protéger et servir, un chien de la gendarmerie s’apprête à tourner une page importante de son histoire. Une annonce partagée sur les réseaux sociaux à son sujet a suscité une vague d’émotion et de solidarité, offrant à ce fidèle compagnon l’espoir d’un nouveau départ, sans son harnais de travail et au plus près de l’affection qu’il mérite.

2 jours après l’appel lancé par la gendarmerie du Vaucluse pour trouver une famille aimante à l’un de ses chiens, son vœu a été exaucé. O’Leik a été adopté, à quelques mois de son départ à la retraite, rapportait France Bleu .

Le dimanche 21 décembre 2025, les militaires vauclusiens annonçaient sur Facebook qu’ils étaient à la recherche d’un foyer pour le canidé en question, un Berger Belge Malinois âgé de 7 ans. Son maître-chien est sur le point de prendre sa retraite, lui aussi. Il aurait aimé pouvoir le garder, mais il n’était pas en mesure de le faire.



Un problème de cohabitation

De nombreux internautes avaient demandé pourquoi, ce à quoi la gendarmerie du Vaucluse a répondu qu’O’Leik ne parvenait pas à s’entendre avec ses autres animaux de compagnie.

Le Malinois a travaillé au sein de la gendarmerie pendant plusieurs années en tant que chien de pistage et de défense. Il soufflera sa 8e bougie en avril et il sera donc grand temps pour lui de retourner à la vie civile.

Décrit comme affectueux, pesant 40 kilogrammes, il était précisé qu’il avait du mal à cohabiter avec les chats et ses congénères mâles. En revanche, il pouvait s’entendre avec une chienne si on leur laissait le temps de se connaître.

Un adoptant rapidement trouvé pour O’Leik

On lui cherchait un maître sérieux, disposé à lui accorder attention, soin et activité pour son bien-être et son équilibre. Cette personne a finalement été trouvée, comme l’annonçait France Bleu le 23 décembre.

O’Leik pourra donc profiter pleinement de sa retraite dans une maison chaleureuse, au terme d’une belle carrière consacrée à assurer la sécurité des citoyens.