Abandonné et tremblant de peur, ce chiot rencontre une famille déterminée à lui redonner confiance en l'humain (vidéo)

Maltraitance, abandon… De nombreux animaux vivent des traumatismes, et ne comprennent pas ce qu’il se passe quand ils atterrissent au refuge du jour au lendemain. Aux États-Unis, une chienne nommée Marlee était concernée par des tremblements incontrôlables, en raison de la peur qui l’assaillait. Heureusement, elle a pu compter sur l’aide d’une personne au grand cœur, qui s’est constituée famille d’accueil.

Marlee n’est qu’un chiot. Pourtant, elle a déjà vécu des épreuves déchirantes et connu les affres de l’errance. Comme le rapporte un article publié dans les colonnes de Newsweek, la boule de poils a récemment poussé les portes d’un refuge pour animaux en Alabama et nous ne connaissons pas son passé.

Terrifiée, Marlee a heureusement croisé la route de Jess, qui a décidé de « ne pas l’abandonner au refuge ». C’est ainsi que la bonne samaritaine est devenue sa famille d’accueil.

© @jessfromalabama / TikTok (capture d'écran)

Des images bouleversantes

Dans une vidéo publiée sur le célèbre réseau social TikTok, on peut voir le chiot enveloppé dans une serviette et tremblant de tout son corps. Sa bienfaitrice le tient dans ses bras, et tente de le réconforter.

Depuis sa mise en ligne le 25 novembre, la vidéo a été vue 4 millions de fois et reçu plus de 744 000 mentions « j’aime ». Les images ont bouleversé de nombreuses personnes.

© @jessfromalabama / TikTok (capture d'écran)

« 12 semaines et déjà traumatisée ? Mais qu’est-ce qui ne va pas chez les gens ?! », s’indigne un internaute. « J’ai adopté un chien comme celui-ci à la SPCA de Nashville, témoigne une autre utilisatrice, il portait une pancarte indiquant qu’il était extrêmement nerveux. La première nuit, il a dormi la tête sur mon cou. 13 ans plus tard, je peux confirmer que c'était l'une de mes meilleures décisions ! »

Marlee ne tremble plus et revit

Comme le rappelle Jess, les races de type Bull souffrent encore aujourd’hui d’une mauvaise réputation, et sont souvent délaissées par les adoptants potentiels. Certains chiens attendent ainsi plusieurs mois, voire années dans certains cas, le foyer de leurs rêves derrière les barreaux de leur chenil.

Les familles d’accueil apportent alors un grand soutien à ces animaux délaissés. Elles leur offrent un environnement sécurisant et les aident à se reconstruire, tout en libérant de la place dans les refuges.

Comme le prouvent d’autres vidéos diffusées sur TikTok, Marlee se porte mieux et profite pleinement de la seconde chance qui lui a été offerte. Elle se montre très affectueuse et câline avec tous les membres de la famille, et s’entend bien avec les autres toutous du foyer. Son bonheur fait chaud au cœur, et de nombreux followers espèrent que Jess finira par officialiser son adoption !