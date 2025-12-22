En voyant leur bus préféré arriver, ces chiens ne peuvent contenir leur joie et se précipitent à l'intérieur pour retrouver leurs amis (vidéo)

Certaines vidéos ont le don d’illuminer notre journée. Sur le compte TikTok @lupielmoxi, vous pouvez contempler des chiens heureux de se rendre à la « garderie canine »… en bus ! Un rendez-vous adorable, qu’ils ne rateraient pour rien au monde !

De nombreux chiens ont du mal à quitter leurs adoptants adorés, même pour quelques minutes. Mais au Canada, des myriades de toutous sont heureux de retrouver leurs copains et de monter dans un bus spécial sans leurs proches.

Comme le rapporte Dogtime, les boules de poils ont l’habitude de monter à bord de ce véhicule de garderie canine, nommé « PARTY DAWGZ ». Golden Retrievers, Caniches, Huskies, chiens croisés… Il y a toujours un joli méli-mélo de toutous heureux !

© @lupielmoxi / TikTok (capture d'écran)

« Je veux être chauffeur de bus pour chien »

Une vidéo publiée sur TikTok, qui cumule plus de 121 millions de vues et 18,5 millions de mentions « j’aime », montre avec quelle impatience chaque toutou attend l’arrivée du bus. Certains d’entre eux le guettent par la fenêtre, d’autres se tiennent à la porte.

© @lupielmoxi / TikTok (capture d'écran)

Leur point commun ? Ils se précipitent tous à l’intérieur, dès que le véhicule se gare devant le domicile de leurs adoptants ! Ces animaux, extrêmement mignons, ressemblent en quelque sorte à des enfants qui partent à l’école (sauf, qu’ils sont bien plus contents d’y aller !).

« Ça a l’air tellement amusant pour eux », commente une utilisatrice du réseau social. « Ça se voit qu’ils sont super bien traités à la garderie », écrit une dénommée Nina. « C’est tellement génial ! Je veux être chauffeur de bus pour chiens », confie une autre internaute, touchée par ces images. En effet, plusieurs personnes estiment que le conducteur a beaucoup de chance, et qu’il exerce le plus beau métier au monde !

Des chiens heureux

En Australie, un autre « bus du bonheur pour chiens » a fait sensation sur les réseaux sociaux. Plus de 60 toutous montent hebdomadairement dans le véhicule, qui les transporte jusqu’à un parc créé spécialement pour favoriser leurs apprentissages et leur permettre de jouer.

Une équipe de professionnels les accueille à bras ouverts, contribue à leur éducation et prend soin d’eux jusqu’à leur retour à la maison.