Leur chien s'échappe de la pension pendant leur voyage, ils en perdent le sommeil et écourtent leur séjour pour le chercher

Ce qui ne devait être qu’un simple séjour en pension pour un chien appelé Kiko a viré au scénario catastrophe. La fugue de ce Chow Chow a plongé ses humains dans la détresse, mais aussi déclenché une mobilisation impressionnante.

L’angoisse était telle pour Matthew Teh, étudiant de 24 ans, qu’il a vécu 2 nuits blanches. Lui et sa famille ont immédiatement écourté leur voyage en apprenant que leur chien, censé être en sécurité à la pension, venait de s’échapper.

Tout avait commencé le vendredi 5 décembre, rapportait The Straits Times . Le jeune homme habite Singapour, mais il est d’origine vietnamienne. Ce jour-là, il avait déposé Kiko, Chow Chow de 5 ans, à la garderie Woofworks avant de partir pour le Vietnam avec sa famille.



Il avait l’habitude de confier son chien à cette pension lorsqu’il devait s’absenter, et n’était donc pas inquiet.

Le surlendemain, une petite fête était organisée dans l’établissement. Un visiteur aurait mal fermé l’une des issues, et Kiko en aurait profité pour sortir, d’après les responsables de la garderie. “Notre équipe s'est immédiatement lancée à sa poursuite, mais il était trop rapide et nous l'avons perdu de vue”, peut-on lire dans un post Facebook de Woofworks.

Alors qu’ils étaient séjourner au Vietnam jusqu’au jeudi 11 décembre, Matthew Teh et les siens ont décidé de rentrer précipitamment à Singapour pour chercher le quadrupède, qui fait partie de la famille depuis l’âge de 3 mois. Une récompense de 5000 dollars singapouriens (3300 euros environ) a même été promise.

Sauvé à la faveur d’une formidable vague de solidarité

Des volontaires se sont rapidement mobilisés pour tenter de le retrouver. Guidés par divers signalements, mais aussi des vidéos le montrant courir entre les voitures sur une autoroute, ils ont réussi à le localiser à l’entrée d’un conduit d’évacuation d’eaux pluviales l’après-midi du mardi 9 décembre. L’un des intervenants l’y a suivi et est parvenu à le rattraper. Matthew Teh s’est empressé de le rejoindre pour des retrouvailles pleines d’émotion.



Tout en exprimant sa gratitude envers le sauveur et tous ceux qui ont pris part à cet élan de solidarité, l’étudiant a déclaré avoir perdu confiance à l’égard de Woofworks.

La pension canine a indiqué qu’elle allait s’employer à renforcer ses mesures de sécurité pour prévenir les fugues après cet incident.

