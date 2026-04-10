Marquée par son passé dans la rue, cette douce chienne attend au refuge une famille prête à l’accompagner avec amour (vidéo)

Âgée d’environ 11 ans, la douce Valkyrie porte les traces de son passé difficile. Après avoir grandi dans les rues de Roumanie, la chienne a appris à se méfier des humains. Mais depuis son arrivée à la SPA de Sarrebourg, située en Moselle, elle a fait de beaux progrès et a révélé une personnalité attachante. Ses bienfaiteurs lui cherchent une famille d’adoption capable de lui offrir la vie qu’elle mérite. Vous avez le pouvoir de changer son destin !

Née approximativement en 2015, la belle Valkyrie a subi toutes sortes d’épreuves au cours de sa vie. Elle a notamment connu l’errance en Roumanie, où elle a appris à se méfier des humains. Puis, elle a eu la chance d’être prise en charge par la SPA de Sarrebourg, déterminée à lui offrir une vie meilleure.

Malheureusement, l’ex-chienne errante a connu un échec d’adoption. « Valkyrie est malheureusement de retour au refuge… confient les bénévoles, elle a profité d'un trou sous une clôture pour aller explorer les environs et ses adoptants ont préféré la remettre en sécurité chez nous, car il est très compliqué de l'attraper quand elle s'échappe et qu’ils ont eu peur en la voyant courir sur la route. »

« Elle ne demande pas grand-chose »

« Chaque jour depuis son arrivée au refuge, elle fait des progrès, apprenant à apprécier les gestes tendres et les paroles apaisantes, poursuit l’association, Valkyrie, n'a pas encore suffisamment confiance pour marcher en laisse. Le simple fait d'être attachée l'inquiète, et elle préfère explorer son environnement à son rythme. »

Cette âme douce a besoin d’une famille patiente, qui saura l’accompagner avec amour pour l’aider à surmonter ses peurs. Un foyer avec un jardin clos et sécurisé est exigé par ses anges gardiens, qui indiquent qu’elle n’a pas besoin de longues balades. Autre information essentielle ? La douce Valkyrie s’entend avec tous les chiens !

« Valkyrie, c’est une chienne discrète, sensible, qui a besoin de temps. Mais une fois en confiance, elle saura simplement être là, à sa manière, précise la SPA de Sarrebourg, elle ne demande pas grand-chose… Juste une place quelque part, enfin. Et quelqu’un… pour enfin la voir. »

© SPA de Sarrebourg

Une compagne de vie toute douce, qui mérite de connaître le bonheur

Au sein du refuge, Valkyrie ne cherche pas à attirer l’attention. Elle attend silencieusement l’arrivée de sa nouvelle famille. Hélas, les visiteurs ne contemplent pas ce cœur discret et passent leur chemin…

Et si vous preniez le temps de regarder cette chienne formidable ? Peut-être y verriez-vous la compagne à 4 pattes idéale, qui vous accompagnera tranquillement sur le chemin de la vie et égayera votre quotidien…

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Pour plus de renseignements, merci de contacter directement la SPA de Sarrebourg : 03 87 03 53 14.