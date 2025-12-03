« Sa simple présence m'a redonné la force et l'envie de renouer avec les autres », un chien errant redonne goût au lien social à une randonneuse solitaire

Avec leur simple présence, les animaux peuvent avoir une grande influence sur nous. Ils sont ainsi capables de nous détendre, nous rassurer, nous amuser et, parfois, compléter une part de nous-même que l’on pensait perdue. C’est précisément cela qu’a ressenti Reka Krieg grâce à la présence de Lycian.

En racontant son histoire à The Dodo , Reka Krieg l’avoue elle-même : “je souffrais de graves problèmes de santé mentale et je vivais en ermite”. Pourtant, un événement va complètement bouleverser sa vie.

Tout commence avec un voyage solitaire en Turquie. Reka avait décidé de parcourir la voie lycienne, un chemin de randonnée long de plusieurs centaines de kilomètres. Alors qu’elle arpentait le sentier rocailleux et escarpé, la randonneuse a entendu des pas derrière elle. En se retournant, elle a eu la surprise de voir un gros toutou à l’air amical. Néanmoins, ne sachant pas comment il pourrait réagir, Reka ne souhaitait pas qu’il la suive.

Pourtant, l’animal ne lui a pas vraiment laissé le choix, et il a continué à l’accompagner jusqu’à son emplacement de camping. À force, Reka a fini par s’habituer à la présence du canidé. Aussi, lorsqu’un groupe de personnes l’a chassé, elle a ressenti un vide en elle. Cette sensation s’est amplifiée en constatant que la boule de poils suivait le groupe qui tentait de la faire fuir. Elle explique ainsi : “Si on le chassait, il voulait nous suivre. Cela m'a rappelé mon propre comportement avec les autres, mes problèmes d'attachement. Et puis, j'ai soudain ressenti une profonde résonance, et je me suis dit : « Mon Dieu, il est mon reflet »”.



© Reka Krieg

Le lendemain, Reka a repris sa marche, mais son compagnon à 4 pattes lui manquait. Elle pensait ne plus jamais le revoir, lorsque, 3 jours plus tard, il est réapparu près de sa tente. Ravie, la randonneuse a ensuite continué son périple, désormais accompagnée de son chien qu’elle appela Lycian. Elle commençait alors à imaginer leur vie à 2. Malheureusement, l’animal était du genre fugueur , et Reka perdit sa trace à plusieurs reprises.



© Reka Krieg

Au moment de rentrer chez elle, la crainte de ne plus jamais revoir Lycian se faisait de plus en plus grande. Et puis, par un formidable hasard, la boule de poils a finalement recroisé la route de Reka. “Et à partir de ce moment-là, il est resté avec moi. Il ne m'a plus jamais quittée”, se rappelle-t-elle. Elle ajoute : “Sa simple présence m'a redonné la force et l'envie de renouer avec les autres. Je suis convaincue que Lycian m'a apporté la résilience, la force, le soutien, l'amour et l'attention nécessaires pour oser aller vers les autres”.

Une preuve supplémentaire – s’il en fallait – de l’incroyable pouvoir des animaux sur nos vies.