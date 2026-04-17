2 chiens abandonnés ensemble et adoptés séparément offrent une scène de joie grâce aux retrouvailles secrètement organisées par leurs maîtres (vidéo)

Les 2 chiens ont vécu ensemble et ont été déposés dans un refuge tous les 2 avant d’être adoptés séparément, ils se retrouvent enfin. Une vidéo très émouvante, d’ailleurs devenue virale, permet de revenir sur les tenants et les aboutissants de l’histoire de ces frères qui ne pensaient jamais se revoir, mais qui grâce à l’engagement de leurs propriétaires actuels, ont pu vivre un moment très heureux.

Sur Instagram, les internautes ont été au rendez-vous de cette jolie mise en scène également relayée par Newsweek. Le début de la vidéo, postée par le propriétaire d’un chien, expliquait : « Il ne sait pas qu’il va bientôt être réuni avec son frère qu’il n’a pas vu depuis que son ancien propriétaire les a déposés tous les 2 dans un refuge ».

Originellement accueillis par un refuge du Texas, les frères canins ont été acheminés vers New York grâce à True North Pet Rescue Mission, une association qui assure le transfert de chiens dans le but de leur trouver rapidement des familles.

@st.moonboy / Instagram

Le parc des retrouvailles

C’est donc dans un parc de New York que le chien présenté en début de vidéo a eu l’opportunité de retrouver celui qu’il n’a jamais oublié.

Le comportement des chiens a retenu l’attention des internautes. Les frères dès qu’ils se sont reconnus, se sont mis à hurler de la même façon, tel un duo musical en pleine répétition de son prochain concert. Un internaute commentait avec tendresse : « 2 toutous ravis qui chantent l’hymne de leur famille ». En effet, ce qui fascine tous les spectateurs est la capacité qu’ont les chiens à se reconnaitre, même après un temps long.

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Comment les chiens font-ils pour se reconnaitre, même des années après ?

Les chiens ont une mémoire exceptionnelle qui nous étonne toujours. Lorsqu’ils appartiennent à la même fratrie, ils se reconnaissent d’autant plus, et ce pour plusieurs raisons. Voici pourquoi cette capacité est particulièrement développée chez nos amis canins :