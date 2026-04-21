Un livreur développe une adorable routine de câlins avec un croisé Border Collie qui l’attend chaque jour (vidéo)

Presque chaque jour, ce livreur termine sa tournée par une halte devenue incontournable ; celle où l’attend un chien débordant d’affection, prêt à tout pour quelques caresses. Au fil des mois, une véritable routine complice s’est installée, transformant une simple livraison en moment de tendresse attendu par l'un comme par l'autre. Une relation touchante qui illustre à quel point certains animaux savent marquer les humains qu’ils croisent.

Jezzy Vi travaille comme livreur chez FedEx. Grâce à son métier, il fait de merveilleuses rencontres au quotidien, en particulier celles des animaux de compagnie de ses clients. Son compte TikTok « @jezzyvi », suivi par près de 55 000 followers, regorge de vidéos dont les protagonistes sont d'adorables chiens et chats croisés au gré de ses tournées quotidiennes.

Toutefois, son préféré est, sans contexte, ce croisé Border Collie qui lui réserve, à chacune de ses arrivées, un accueil chaleureux et festif.



@jezzyvi / TikTok

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Leur histoire d'amitié avait commencé un an auparavant. La famille du chien en question venait d'emménager dans le quartier. Un jour, Jezzy Vi s'était arrêté à l'adresse en question pour déposer un colis, et le quadrupède était venu vers lui en remuant la queue, clairement ravi de le voir alors qu'ils ne se connaissaient pas.

Le chien a pris l'habitude de le suivre jusqu'à la porte, attendre qu'il dépose le paquet, puis réclamer des câlins. Parfois, il ne lui laisse même pas le temps de prendre la photo prouvant la livraison et s'agrippe à ses jambes pour obtenir sa dose de caresses.

De temps en temps, Jezzy Vi lui apporte des friandises, ce qui ne fait évidemment qu'accentuer la joie des retrouvailles.

Le livreur n'a jamais rencontré sa famille et ne connaît pas son nom, mais il le surnomme Bud.

« C'est le chien le plus amical de mes tournées »

On peut découvrir l'un de ces moments de grande tendresse dans la vidéo TikTok ci-dessous, relayée par The Dodo :

« J'ai toujours hâte de livrer à cet endroit, car c’est généralement mon dernier arrêt de la journée », confie-t-il.

Voici une autre vidéo montrant leurs adorables interactions :

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« C'est le chien le plus amical de mes tournées », conclut Jezzy Vi.