Filmée par une caméra de surveillance cette chienne Golden Retriever dérobe la pizza livrée chez ses voisins (vidéo)

Si tout le monde aime la pizza, cette chienne de race Golden Retriever semble lui vouer une vraie passion ! Au point d’aller subtiliser celle que ses voisins viennent tout juste de commander. Au détour d’une vidéo amusante, on peut découvrir l’adorable larcin de ce toutou gourmand.

Tout propriétaire d’animaux gourmands le sait : il est parfois difficile d’empêcher son fidèle compagnon à 4 pattes de baver devant nos propres plats, tandis qu’il va parfois jusqu’à mendier, voire dérober en douce l’un ou l’autre de nos mets. Mais ce qui s’est passé récemment, sur le porche d’une maison, restera sans doute gravé dans les annales de l’histoire du vol canin de nourriture.

La tentation était trop forte

Alors que la dénommée laurenagans sur TikTok venait tout juste de commander une pizza et allait la récupérer sur le porche de sa maison, elle a fait le constat que celle-ci avait presque entièrement disparu. C’est sa fille, Sofia, qui a ouvert le carton d’emballage et s’est aperçue qu’il ne restait plus qu’une part ! En regardant la vidéo de surveillance de son entrée, Lauren Agans a alors compris ce qui s’était produit. En réalité, Maggie, la femelle Golden Retriever de ses voisins était venue prendre son dîner chez elle.

Sur la vidéo, diffusée sur TikTok et relayée par PetHelpful, on peut voir la chienne soulever le carton d’un geste désinvolte, dévorer sa pizza en toute tranquillité, puis repartir en vitesse lorsque la porte s’ouvre. La coupable était démasquée, mais tentait d’agir comme si de rien n’était en retournant dans son jardin.

La séquence a très vite fait le tour de la Toile, récoltant plus de 78K mentions « j’aime » et de nombreux commentaires amusés. « Maggie s'est enfuie parce qu'elle savait qu'elle avait déchiré cette pizza », a commenté un utilisateur du réseau social. Un internaute a même plaisanté en disant que Sofia, qui a aussitôt revendiqué la dernière part, et Maggie étaient de mèche : « Maggie et l’enfant avaient clairement conclu un accord ».

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La pizza est-elle bonne pour les chiens ?

En observant cette vidéo, on ne peut toutefois s’empêcher de s’interroger au sujet de ce mets humain : est-il bon pour la santé d’un chien ? Si Maggie n’est pas la première à chaparder un peu de pizza, cela n’est pour autant pas un aliment adapté pour les chiens. En fonction des ingrédients et des doses, cela peut ne pas leur convenir et être trop sucré (comme la sauce tomate industrielle) ou trop épicé. Pain, fromage, charcuterie, peuvent être consommés en petites quantités, mais attention tout de même à ne pas les laisser dévorer une pizza complète. Des compromis existent, des recettes de pizzas pour chien également. Quoi qu’il en soit, Maggie, elle, ne s’est pas posé de questions existentielles : la pizza s'offrait à elle, la tentation était trop forte, elle n’a pas su résister !