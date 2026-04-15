Cette chienne à la mâchoire cassée et aux multiples fractures a subi des soins vétérinaires lourds avant de trouver un foyer stable
Luna, la croisée Pitbull, est arrivée au refuge dans un état de santé très préoccupant, a été sauvée in extremis, et a connu une issue on ne peut plus heureuse aux côtés d’une amoureuse des animaux, Mary Pryor.
Le cas de Luna a donné des frissons dans le dos à la cofondatrice de l’association de sauvetage Cage to Couch. Lorsque la chienne et la bénévole se sont rencontrées, Luna était arrivée au refuge avec un nombre inquiétant de blessures : le nez cassé, la mâchoire cassée et une fracture du crâne. L’euthanasie a été envisagée pour la chienne dont la santé semblait trop précaire, mais Mary en a décidé autrement.
Des besoins particuliers
La chienne qui « ne devait pas passer la nuit », s’est finalement accrochée à la vie. Mary l’a prise sous son aile, et détaillait auprès de Newsweek la série de soins qui devait lui être procurée : un lavage des dents régulier pour cette chienne qui ne « peut pas mâcher la nourriture », ou encore un lavage de nez car elle est sujette aux infections.
Par ailleurs, la chienne n’avait pas reçu les vaccins obligatoires et a été maintenue en quarantaine le temps de rétablir sa situation.
Un coup de cœur pour sa protégée
Mary, qui devait s’occuper temporairement de Luna, n’a pas tardé à annoncer la nouvelle : elle a décidé d’adopter sa protégée.
On peut constater que l’évolution de la chienne en 3 ans est impressionnante à travers une vidéo émouvante publiée sur TikTok. Proche des humains, elle a aussi créé de belles amitiés avec 3 Beagles dont 2 d’entre eux sont malheureusement décédés, malades, au début de l’année.
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Malgré les épreuves de la vie, on ne peut qu’affirmer que Luna a changé, elle a gagné en confiance en elle. Aux dernières nouvelles, la chienne était inscrite à des cours avec sa maîtresse chez Canine Good Citizen, un programme visant à transmettre de « bonnes manières » et de bons comportements aux chiens.
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Quels sont les 10 points clés de l’éducation d’un chien ?
Reconnu par l’American Kennel Club, le programme Canine Good Citizen met en avant 10 thèmes clés qui représentent les objectifs d’une éducation canine équilibrée :
- Accepter la présence d’un étranger
- S’asseoir pour recevoir des caresses
- Recevoir les soins de toilettage élémentaires
- Savoir marcher en laisse
- Rester calme dans une foule
- Savoir s’asseoir et se coucher
- Avoir un bon rappel
- Réagir correctement lors du passage d’un animal ou d’un humain
- Se maîtriser lors de la présence de distractions
- Être capable de rester seul lors de l’absence de son maître
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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