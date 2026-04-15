Cette chienne à la mâchoire cassée et aux multiples fractures a subi des soins vétérinaires lourds avant de trouver un foyer stable

Luna, la croisée Pitbull, est arrivée au refuge dans un état de santé très préoccupant, a été sauvée in extremis, et a connu une issue on ne peut plus heureuse aux côtés d’une amoureuse des animaux, Mary Pryor.

Le cas de Luna a donné des frissons dans le dos à la cofondatrice de l’association de sauvetage Cage to Couch. Lorsque la chienne et la bénévole se sont rencontrées, Luna était arrivée au refuge avec un nombre inquiétant de blessures : le nez cassé, la mâchoire cassée et une fracture du crâne. L’euthanasie a été envisagée pour la chienne dont la santé semblait trop précaire, mais Mary en a décidé autrement.

Des besoins particuliers

La chienne qui « ne devait pas passer la nuit », s’est finalement accrochée à la vie. Mary l’a prise sous son aile, et détaillait auprès de Newsweek la série de soins qui devait lui être procurée : un lavage des dents régulier pour cette chienne qui ne « peut pas mâcher la nourriture », ou encore un lavage de nez car elle est sujette aux infections.

Par ailleurs, la chienne n’avait pas reçu les vaccins obligatoires et a été maintenue en quarantaine le temps de rétablir sa situation.

@slightlyaskewluna / TikTok

Un coup de cœur pour sa protégée

Mary, qui devait s’occuper temporairement de Luna, n’a pas tardé à annoncer la nouvelle : elle a décidé d’adopter sa protégée.

On peut constater que l’évolution de la chienne en 3 ans est impressionnante à travers une vidéo émouvante publiée sur TikTok. Proche des humains, elle a aussi créé de belles amitiés avec 3 Beagles dont 2 d’entre eux sont malheureusement décédés, malades, au début de l’année.

Malgré les épreuves de la vie, on ne peut qu’affirmer que Luna a changé, elle a gagné en confiance en elle. Aux dernières nouvelles, la chienne était inscrite à des cours avec sa maîtresse chez Canine Good Citizen, un programme visant à transmettre de « bonnes manières » et de bons comportements aux chiens.

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