« Tellement mignon », ce Jack Russell adore se percher sur le dos de son ami le mouton (vidéo)

Au travers d’une vidéo publiée sur le réseau social TikTok, Louise Lauren Vicker, une amoureuse des animaux, nous a offert les images les plus attendrissantes qui soient de son chien et d’un mouton de sa ferme. En effet, entre les deux animaux existe une amitié inhabituelle, mais touchante.

Sur la séquence diffusée sur le compte TikTok de Louise Lauren Vicker, on peut découvrir l’adorable amitié qui existe entre son Jack Russell Terrier et un mouton. Le chien est si proche de son comparse, qu’il est tranquillement perché sur son dos et lui lèche la tête avec une réelle affection.

Une vidéo qui a touché des milliers d’abonnés

Partagée le 6 mars, la vidéo a été visionnée plus de 409K fois et a récolté plus de 47,7K mentions « j’aime ». Les internautes, touchés par les images de ce chien et de son ami le mouton, détendus et à l’aise, ont aussi largement commenté la vidéo que cette simple légende accompagnait « Ils sont mignons ».

« Le mouton est en train de sourire ! » s’amusait l’un d’eux alors qu’un autre plaisantait en disant que le chien « testait la qualité de l'agneau ».

Ce n’était pas la première fois

En explorant le compte TikTok de Louise Lauren Vicker, on peut en effet constater que le chien n’en était pas à sa première fois. Il semble avoir développé une affection singulière pour les moutons, comme le montre cette autre vidéo publiée en 2024.

Ou encore celle-ci, où il toilette un agneau…

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Une personnalité audacieuse et affectueuse

Le Jack Russell Terrier est une race de petite taille connue pour son intelligence, son endurance, mais aussi son côté curieux, affectueux et fidèle. Ce trait de caractère lui permet de tisser des liens solides et sincères avec les humains, mais aussi avec d’autres animaux, comme le montre cet adorable toutou.