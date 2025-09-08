Des promeneurs se font suivre par un chien qui cherchait à leur indiquer un danger pour une personne importante

La veille de la fête nationale, des randonneurs ont été suivis par un chien tandis qu’ils étaient en montagne. Ils se sont alors demandé ce que faisait l’animal seul au milieu de nulle part, puis se sont tournés vers les réseaux sociaux pour élucider cette affaire. Ils ont finalement compris que le quadrupède cherchait à rentrer chez lui.

Le 14 août dernier, une utilisatrice de Facebook nommée Anna a partagé le minois d’un chien sur la page Pet Alert, dédiée à la recherche d’animaux perdus ou retrouvés. La femme a indiqué l’avoir croisé lors d’une randonnée au massif du Dévoluy, dans les Hautes-Alpes. Le partage de sa photo sur internet a permis d’éclaircir son histoire.

Tandis qu’elle se promenait, la randonneuse a été surprise de constater que le chien la suivait. Malgré la longue balade, l’animal restait à ses côtés, comme s’il n’avait nulle part où aller : « Ce chien nous a suivis pendant 5 heures et est encore avec nous », a-t-elle indiqué le jour même de sa rencontre avec l’animal. Celui-ci avait un collier, mais aucune information n’était renseignée dessus.

Une femme au grand cœur

Une fois la randonnée terminée, il n’était pas question pour la bienfaitrice d’abandonner l'inconnu. Elle a alors indiqué sur Facebook que ses proches et elle comptaient bivouaquer le soir même, tout en demandant aux internautes s’ils avaient des informations sur le chien. Lequel est resté avec ses bons samaritains pendant la nuit.

Entre-temps, la photo du quadrupède a été partagée sur les réseaux sociaux et une personne s’est manifestée dans la section des commentaires après l’avoir reconnu : « C'est le chien de mon neveu. Il n'est pas abandonné. C'est un chien de travail, il garde les troupeaux en alpage. Il était avec notre bergère mais il a suivi des randonneurs », pouvait-on lire.

Des chaleureux remerciements

À partir de là, Anna s’est organisée pour réunir son protégé avec son humain. Dans une mise à jour, elle a confirmé que la mission était réussie, car la boule de poils, nommée Tarzan, avait retrouvé son maître : « Il était très content de retrouver ses partenaires de vie [...] Merci encore pour votre aide ! », écrivait-elle.

Réciproquement, les internautes l’ont remerciée de ne pas avoir abandonné le chien et d'avoir pris soin de lui jusqu’à ce qu’il retrouve ses proches.