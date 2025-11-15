Ce chien a une réaction presque humaine en entendant le bébé de sa propriétaire pleurer (vidéo)

Les chiens sont souvent considérés comme étant les meilleurs amis des humains, et ce, qu’importe notre âge ! Dans une vidéo touchante devenue virale sur les réseaux sociaux, les internautes ont découvert un chien aux petits soins pour un nourrisson après l’avoir entendu pleurer. Une interaction d’une tendresse infinie.

Certaines vidéos postées sur les réseaux sociaux ont de quoi nous mettre la larme à l’œil, et celle du jour en fait partie. Un Golden Retriever aimant joue son rôle de grand frère à la perfection lorsque le nouveau-né de la famille se met à pleurer . Ses gestes ressemblent beaucoup à ceux des humains, ce qui rend la situation d’autant plus attendrissante.

L’empathie et la bienveillance ne nous sont pas réservées, comme cette vidéo le prouve aujourd’hui. Dans de nombreuses situations, des animaux ont été observés en train d’épauler des personnes, leurs congénères ou d’autres boules de poils. Peut-être qu’ils ne ressentent pas les choses de la même manière que nous, mais dans tous les cas, ils ne sont certainement pas insensibles !

@bellevie898 / TikTok

Un geste tendre

Sur TikTok, un Golden Retriever a fait fondre le cœur des internautes après avoir été filmé en flagrant délit d’affection. On découvre sa propriétaire en train de réconforter son nourrisson en pleurs. Elle le tient dans ses bras et tente de l’apaiser. Le chien est à côté et semble préoccupé par le bébé , à tel point qu’il a envie d’aider sa maîtresse à le calmer.

Il pose d’abord la patte sur celle de son humaine et se joint au câlin qu’elle fait au nouveau-né. On a l’impression qu’il vit pleinement le moment, car il ferme les yeux à ce moment. Sa tête est collée contre celle de l’enfant, comme s’il lui apportait tout le soutien dont il avait besoin pour aller mieux.

Une vidéo émouvante

Le clip, relayé par Parade Pets, est devenu viral et la publication a été inondée de commentaires. Plusieurs personnes ont affirmé que les humains ne méritaient pas la gentillesse du chien, ce qui était d’ailleurs aussi écrit en légende sur la vidéo. Il est vrai que nos boules de poils sont très loyales et qu’elles nous aiment de manière inconditionnelle. Le bébé sur la vidéo a la chance d’avoir déjà trouvé son ange-gardien et son meilleur ami pour toujours !