Retrouvé squelettique, ce chien traumatisé est adopté par un vétéran de guerre après 3 mois de soins intensifs et sous les yeux humides des bénévoles
Il aura fallu 3 mois intenses pour que Franklin commence à se relever d’un état de santé particulièrement alarmant. Employés et bénévoles du refuge dans lequel il a atterri ont uni leurs forces pour mettre autant de chances que possible du côté du canidé. L’arrivée inattendue d’un adoptant a parachevé la belle évolution du pensionnaire.
Dans le cas de Franklin, qui fait écho à beaucoup d’autres, c’est un accompagnement déterminé qui aura fait la différence. À son arrivée au refuge Southeast Missouri Pets situé à Cape Girardeau (Missouri, États-Unis), Franklin présentait un état de santé très fragile. Sa maigreur préoccupante, qui laissait apparaître son squelette, laissait imaginer des maltraitances et des négligences passées. Une page s’est tournée à force de persévérance et d’espoir, soulignait KFVS12.
Southeast Missouri Pets / Facebook
Une lente reconstruction
Sortir Franklin de son état de torpeur qui accompagnait sa santé physique fragile a été un défi pour les bénévoles. L’évolution du chien sauvé a été lente, mais tout de même impressionnante. 3 mois après son arrivée, l’espoir pouvait se lire dans les yeux de Franklin. L’émotion des bénévoles l’ayant entouré est montée d’un cran lorsqu’un homme s’est intéressé à leur protégé.
Southeast Missouri Pets / Facebook
À la recherche d’un nouveau compagnon à aimer
La recherche de ce vétéran de la Marine, Daniel Dowling, était simple. L’homme avait le souhait de rencontrer un compagnon avec qui partager sa vie. Il se souvient avoir « cherché sur le site Web », puis s’être rendu sur place. Il a été surpris de voir « les filles au bureau » en train de « pleurer » à l’évocation de Franklin.
Les bénévoles avaient tant donné et ne pensaient pas qu’un avenir en famille se dessinerait aussi tôt pour cette belle âme canine.
« Nous sommes très reconnaissants »
Daniel Dowling a été séduit par le chien noir et blanc et lui a tout de suite ouvert les portes de sa maison. Rebaptisé Lincoln, en référence au porte-avions du même nom sur lequel l’ancien militaire a servi son pays, le chien a été associé à cette promesse forte, aussi devise du navire : « Ne périra pas ».
Marquée par sa résilience et sa force vitale indéniable, sa nouvelle famille affirme : « Nous le protégeons beaucoup contre ce qu’il a vécu ». Et en effet depuis le début de cette nouvelle étape, après sa reconstruction au refuge, Lincoln n’en finit pas de progresser.
A lire aussi : Tous les soirs, l'adorable rituel de cette chienne pointilleuse en matière de jouets attendrit sa famille (vidéo)
Southeast Missouri Pets / Facebook
Affectueux, tendre, il a marqué les esprits de ses aidants bénévoles qui ajoutaient : « Nous l’avons aimé depuis le premier jour. Nous sommes très reconnaissants que Daniel l’ait pris en charge ». Cette adoption, c’est certain, est la promesse d’un avenir radieux.
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
Aucun commentaire