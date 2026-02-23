Retrouvé squelettique, ce chien traumatisé est adopté par un vétéran de guerre après 3 mois de soins intensifs et sous les yeux humides des bénévoles

Il aura fallu 3 mois intenses pour que Franklin commence à se relever d’un état de santé particulièrement alarmant. Employés et bénévoles du refuge dans lequel il a atterri ont uni leurs forces pour mettre autant de chances que possible du côté du canidé. L’arrivée inattendue d’un adoptant a parachevé la belle évolution du pensionnaire.

Dans le cas de Franklin, qui fait écho à beaucoup d’autres, c’est un accompagnement déterminé qui aura fait la différence. À son arrivée au refuge Southeast Missouri Pets situé à Cape Girardeau (Missouri, États-Unis), Franklin présentait un état de santé très fragile. Sa maigreur préoccupante, qui laissait apparaître son squelette, laissait imaginer des maltraitances et des négligences passées. Une page s’est tournée à force de persévérance et d’espoir, soulignait KFVS12.

Southeast Missouri Pets / Facebook

Une lente reconstruction

Sortir Franklin de son état de torpeur qui accompagnait sa santé physique fragile a été un défi pour les bénévoles. L’évolution du chien sauvé a été lente, mais tout de même impressionnante. 3 mois après son arrivée, l’espoir pouvait se lire dans les yeux de Franklin. L’émotion des bénévoles l’ayant entouré est montée d’un cran lorsqu’un homme s’est intéressé à leur protégé.

Southeast Missouri Pets / Facebook

À la recherche d’un nouveau compagnon à aimer

La recherche de ce vétéran de la Marine, Daniel Dowling, était simple. L’homme avait le souhait de rencontrer un compagnon avec qui partager sa vie. Il se souvient avoir « cherché sur le site Web », puis s’être rendu sur place. Il a été surpris de voir « les filles au bureau » en train de « pleurer » à l’évocation de Franklin.

Les bénévoles avaient tant donné et ne pensaient pas qu’un avenir en famille se dessinerait aussi tôt pour cette belle âme canine.

« Nous sommes très reconnaissants »

Daniel Dowling a été séduit par le chien noir et blanc et lui a tout de suite ouvert les portes de sa maison. Rebaptisé Lincoln, en référence au porte-avions du même nom sur lequel l’ancien militaire a servi son pays, le chien a été associé à cette promesse forte, aussi devise du navire : « Ne périra pas ».

Marquée par sa résilience et sa force vitale indéniable, sa nouvelle famille affirme : « Nous le protégeons beaucoup contre ce qu’il a vécu ». Et en effet depuis le début de cette nouvelle étape, après sa reconstruction au refuge, Lincoln n’en finit pas de progresser.

Southeast Missouri Pets / Facebook

Affectueux, tendre, il a marqué les esprits de ses aidants bénévoles qui ajoutaient : « Nous l’avons aimé depuis le premier jour. Nous sommes très reconnaissants que Daniel l’ait pris en charge ». Cette adoption, c’est certain, est la promesse d’un avenir radieux.