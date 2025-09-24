Retrouvés cachés dans un conduit en béton, ces 6 chiots vont désormais profiter d’une vie heureuse dans leur famille

Les employés de refuges pour animaux font souvent de tristes découvertes en se rendant sur leur lieu de travail. En règle générale, il s’agit de pauvres bêtes abandonnées à l’entrée des locaux. Pour le personnel du Murfin Animal Care Campus, c’est dans le champ voisin qu’ils ont découvert 6 chiots apeurés, alertés par leurs cris plaintifs.

Le Murfin Animal Care Campus (États-Unis) travaille en collaboration avec les refuges de la Kansas Humane Society et du Wichita Animal Services. Ensemble, ils ont pu considérablement améliorer la prise en charge médicale des animaux abandonnés ou errants.

Récemment, des employés de la Humane Society ont entendu des jappements plaintifs alors qu’ils se rendaient sur leur lieu de travail. Intrigués, ils ont suivi les bruits jusqu’à leur source, ce qui les a menés dans le champ voisin .



© kshumanesociety / Facebook

Au milieu de l’herbe, ils ont découvert un drain, sorte de tunnel en béton émergent progressivement du sol. C’est de là que provenaient les petits cris. Et rapidement, les sauveteurs ont vu émerger de l’obscurité une première petite tête sombre, puis 2, puis 3… Au total, ce sont 6 chiots appelant à l’aide qui se trouvaient dans cet abri de fortune. À grand renfort de friandises, l’équipe a pu récupérer toutes les boules de poils afin de les mettre en sécurité. Interrogé par The Dodo , un représentant du refuge déclare : “[Les chiots] étaient amicaux et très sociables”.



© kshumanesociety / Facebook

Réglementation oblige, les petits ont d’abord été déposés à la fourrière la plus proche. Ils ont ensuite pu intégrer les locaux de la Kansas Humane Society, et y recevoir tous les soins médicaux nécessaires, ainsi que des vaccins. Par la même occasion, chaque boule de poils a été baptisée : Abby, Ellie, Greg, Lev, Mike et Tommy.



© kshumanesociety / Facebook

A lire aussi : Pour son dernier repas, un chien mourant reçoit un steak préparé avec amour par les employés d’un restaurant plein de compassion