Sauvée d’une fourrière étrangère, la douce Nuage attend toujours sa famille pour la vie

Tapie dans l’ombre d'une fourrière de Roumanie, Nuage avait perdu tout espoir avant de rencontrer Lisa et l’équipe de l’association VaKanima. Aujourd’hui transférée en France, cette grande chienne au pelage duveteux rêve d’une nouvelle vie dans un foyer aimant et patient. Encore craintive avec les étrangers, l’adorable Nuage n’en reste pas moins une compagne tendre qui comblera de bonheur la famille prête à l’apprivoiser.

En Roumanie, les chiens errants sont partout et leurs conditions de vie sont particulièrement difficiles, entre le manque de nourriture et la malveillance de certains humains. La plupart du temps, ces toutous sont attrapés par des « dogcatchers » et finissent par atterrir dans des fourrières publiques où l’ombre de l’euthanasie plane sur eux. Faute de place et de moyens, ces établissements n’ont souvent que cette solution pour réguler le flux constant de nouveaux animaux… C’est tristement le destin qui attendait Nuage sans sa rencontre providentielle avec les membres de l’association VaKanima.

Une rencontre bouleversante en Roumanie

Basée à Dunet dans l’Indre (36), l’association VaKanima recueille les chiens qui sont souvent voués à l'euthanasie faute de solution pour eux. Elle accueille notamment les chiens de Roumanie et de Tunisie pour leur offrir la chance qu'ils n'auraient pas eu en restant dans leur pays.

© Lisa Chnock / Facebook

C’est en se rendant à la fourrière de Piatra Neamt (Roumanie) en mars 2024 que Lisa, la responsable de l'association, a rencontré pour la première fois Nuage. Son objectif était alors de répertorier les chiens de l’établissement afin d’en mettre quelques-uns en sécurité à l'association.

En croisant la route de cette douce chienne tapie dans sa niche et terrorisée depuis des mois, Lisa a tout de suite su qu’elle devait faire partie du voyage.

© VaKanima / Facebook

C’est ainsi que Nuage a été transférée en France quelques mois plus tard et qu’elle a posé les pattes au refuge en juillet 2024.

De la peur à la confiance

Lorsque la boule de poils est arrivée dans l’Indre, les membres de l’association ont rapidement compris qu’elle était particulièrement craintive envers les humains. Certainement marquée par son passé douloureux, l’adorable Nuage a en effet besoin de patience et de douceur pour accorder sa confiance.

© VaKanima / Facebook

Lisa et Océane, une autre membre de l’équipe de VaKanima, ont pour cette raison pris le temps de la découvrir et de l'aider à se sentir plus à l'aise. Au fil du temps, elles ont réussi à doucement apprivoiser la chienne. Elles ont alors découvert combien Nuage pouvait être joyeuse une fois qu'elle se sentait en sécurité avec son entourage. Une vraie boule d’amour en demande de câlins !

Un cœur tendre qui attend sa famille idéale

Aujourd’hui âgée de 4 ans et demi, Nuage est prête à être adoptée par une famille patiente et aimante qui saura lui donner de la douceur et du temps. Si elle reste très craintive envers les humains qu’elle ne connaît pas, elle saura montrer toute sa reconnaissance une fois sa confiance obtenue. Elle deviendra même une chienne très joyeuse et câline !

© VaKanima / Facebook

Douce et calme, la belle Nuage aura besoin d'espace pour ne pas se sentir acculée.

« [Elle] aime beaucoup être dehors, [elle] surveille et garde la maison, tout en [se] prélassant. Mais [elle comprend] aussi quand il faut rentrer dans la maison et [elle y est] très sage et propre. », affirment ses anges gardiens sur Animaux.fr, la plateforme d’adoption responsable lancée par Woopets.

© VaKanima / Facebook

Il serait préférable qu’il n’y ait pas de jeunes enfants dans son futur foyer. En revanche, Nuage s’entend très bien avec ses congénères. N’ayant toujours vécu qu’avec des chiens, elle aura d’ailleurs besoin d’un copain canin pour avoir moins de craintes. Ils pourront notamment partir se balader ensemble, car elle maîtrise la marche en laisse sans problème.

A lire aussi : Les chiens d’une famille accueillent un canidé errant et partagent leur dîner avec lui comme s’il faisait déjà partie du foyer (vidéo)

Actuellement, Nuage attend avec impatience de rencontrer sa future famille. Et si vous étiez celui ou celle qui lui offrait la tendresse qu'elle mérite ?

Pucée, vaccinée et stérilisée, Nuage est disponible à l’adoption en France. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette adorable boule de poils ainsi que sur la procédure d’adoption, rendez-vous sur Animaux.fr.