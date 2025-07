Un Husky saute du 2e étage pour fuir la maltraitance, 3 autres chiens découverts et secourus

Une scène surréaliste et choquante, survenue en plein centre de Dinard en Ille-et-Vilaine, a suscité l’émoi parmi les riverains. Leur vigilance et l’intervention rapide des forces de l’ordre, qu’ils ont prévenues, ont permis de lever le voile sur une situation bien plus grave qu’elle n’y paraissait au premier abord. Alors qu’il était question d’un seul chien à secourir, l’animal désespéré ayant sauté du 2e étage, il s’est avéré que plusieurs autres devaient être sauvés à leur tour.