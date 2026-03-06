« J’avais déjà compris qu’il s’agissait d’un cancer », un homme remercie son Border Collie sans qui il serait passé à côté d’un grave diagnostic

Mark ne cessera jamais de vouloir rendre hommage à son chien, Jessie. Atteint de problèmes de santé par le passé, l’homme était dans le déni face une narine bouchée en permanence. L’insistance de son chien l’a forcé à consulter. Mark a été sorti d’affaire juste à temps.

Le chien étant connu pour être le meilleur ami de l’homme, il sent de nombreux changements, y compris les plus imperceptibles. Mark Allen, un Anglais âgé de 65 ans, ne pensait pas que son Border Collie était capable d’un tel flair. Il le remercie aujourd’hui d’avoir tout fait pour changer son destin.

Surrey Miror / Facebook

Une année passée dans le déni

Cela faisait quasiment une année que Mark ne pouvait plus respirer par une narine, expliquait Birmingham Live. L’homme à la retraite qui avait subi plusieurs interventions au préalable avait décidé de mettre ce problème de côté et de poursuivre son quotidien normalement.

Son chien Jessie en a décidé autrement. Plus agité qu’à l’accoutumée, le Border Collie ne lâchait plus son propriétaire d’une semelle.

« Jessie se comportait bizarrement »

Entouré par 3 chiens à l’époque, Mark ne pouvait pas passer à côté du comportement très changeant de Jessie. D’ordinaire calme, le chien restait collé à ses jambes et en alerte permanente. L’Anglais expliquait : « Jessie se comportait bizarrement, s’accrochant à mes jambes et se comportant d’une manière qui ne lui était jamais arrivée auparavant ».

Surrey Miror / Facebook

« Il s’agissait d’un cancer »

Au bout de quelques mois, Mark a décidé de consulter. Les résultats des examens n’ont pas suscité une grande surprise. Il détaillait : « Quand je suis finalement allé voir le médecin et que j’ai eu les résultats de certains tests, je pense que j’avais déjà compris qu’il s’agissait d’un cancer à cause du comportement de Jessie ».

Le diagnostic a été sans appel : il s’agissait d’un cancer du nasopharynx à un stade 4, soit très sévère.

Une reconnaissance éternelle

Mark a tout de suite été pris en charge. Il a subi une intervention de 10 heures pour extraire l’importante tumeur, puis procéder à une chirurgie plastique réparatrice.

L’hospitalisation a été une lourde épreuve pour l’Anglais, mais le soulagement était là, dès le réveil.

Sans Jessie et son insistance, Mark a conscience qu’il ne serait peut-être plus de ce monde. Rentré chez lui, auprès de sa famille et de ses chiens, il profite intensément de la vie. Jessie peut être fier de sa perspicacité dans cette situation très délicate.