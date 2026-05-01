Dans le Calvados deux chiens visiteurs exceptionnels transforment le quotidien parfois difficile des résidents en maison de retraite
A Villers-Bocage (14), 2 chiens de visite ont transformé le quotidien des résidents d’un EHPAD en leur apportant bien plus que de simples instants de tendresse. Grâce à leurs interventions, Only et Ulky participent activement au bien-être psychique, émotionnel et physique des pensionnaires, avec des effets concrets observés par les professionnels. Une initiative qui s’impose déjà comme un véritable levier thérapeutique au sein de l’établissement.
A l'EHPAD La Maison de Jeanne de Villers-Bocage dans le Calvados, les pensionnaires séniors attendent désormais avec impatience l'arrivée d'Only et Ulky, chiens de visite dont la présence leur fait énormément de bien.
D'après La Voix - Le Bocage, ce sont les responsables de l'établissement qui ont sollicité la visite du duo canin auprès de l'ACSTS (Amicale cynophile sportive de Tilly-sur-Seulles). Les chiens et leurs maîtresses, Nadège et Evelyne, ont répondu favorablement à l'invitation.
Les résidents de l'EHPAD ont ainsi pu profiter de moments d'échange privilégiés avec les quadrupèdes, dont le caractère doux et amical constitue un atout extrêmement précieux dans cette mission.
« Un moment suspendu dans le temps »
En se tenant aux côtés des personnes âgées, Only et Ulky ne leur apporte pas que du réconfort et de l'affection ; ils contribuent également à stimuler leur activité, tant en ce qui concerne la mémoire et le langage que sur le plan physique, puisqu'ils les encourageant notamment à marcher, précise La Voix - Le Bocage.
Amandine Cabaret-Randon, psychologue, éducatrice canin et vice-présidente de l’ACSTS, indique constater « les bénéfices cliniques sur les habitants et le bonheur qu’apportent les chiens, également pour les professionnels ». Elle ajoute que « les visites sont un moment suspendu dans le temps ».
L’info Woopets : comment les chiens de visite contribuent-ils au bien-être des résidents d'EHPAD ?
Comme le démontre l'exemple d'Only et Ulky, la présence d’un chien de visite en EHPAD a un impact positif sur le bien-être émotionnel des résidents. Le contact avec l’animal aide à réduire l’anxiété, à apaiser les tensions et à stimuler la production d’hormones associées au plaisir et à la détente.
Ces interventions jouent aussi un rôle important sur le plan cognitif. Les échanges avec le chien, les souvenirs qu’il évoque ou les consignes simples à lui donner contribuent à entretenir la mémoire, la communication et l’attention.
Enfin, la médiation animale favorise le lien social et l’activité physique. Elle incite les résidents à interagir davantage entre eux et avec le personnel, ainsi qu'à bouger doucement, par exemple lors des caresses ou de petites promenades accompagnées.
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Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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