Dans le Calvados deux chiens visiteurs exceptionnels transforment le quotidien parfois difficile des résidents en maison de retraite

A Villers-Bocage (14), 2 chiens de visite ont transformé le quotidien des résidents d’un EHPAD en leur apportant bien plus que de simples instants de tendresse. Grâce à leurs interventions, Only et Ulky participent activement au bien-être psychique, émotionnel et physique des pensionnaires, avec des effets concrets observés par les professionnels. Une initiative qui s’impose déjà comme un véritable levier thérapeutique au sein de l’établissement.

A l'EHPAD La Maison de Jeanne de Villers-Bocage dans le Calvados, les pensionnaires séniors attendent désormais avec impatience l'arrivée d'Only et Ulky, chiens de visite dont la présence leur fait énormément de bien.

D'après La Voix - Le Bocage , ce sont les responsables de l'établissement qui ont sollicité la visite du duo canin auprès de l'ACSTS (Amicale cynophile sportive de Tilly-sur-Seulles). Les chiens et leurs maîtresses, Nadège et Evelyne, ont répondu favorablement à l'invitation.

Les résidents de l'EHPAD ont ainsi pu profiter de moments d'échange privilégiés avec les quadrupèdes, dont le caractère doux et amical constitue un atout extrêmement précieux dans cette mission.

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La Voix - Le Bocage

« Un moment suspendu dans le temps »

En se tenant aux côtés des personnes âgées, Only et Ulky ne leur apporte pas que du réconfort et de l'affection ; ils contribuent également à stimuler leur activité, tant en ce qui concerne la mémoire et le langage que sur le plan physique, puisqu'ils les encourageant notamment à marcher, précise La Voix - Le Bocage.

Amandine Cabaret-Randon, psychologue, éducatrice canin et vice-présidente de l’ACSTS, indique constater « les bénéfices cliniques sur les habitants et le bonheur qu’apportent les chiens, également pour les professionnels ». Elle ajoute que « les visites sont un moment suspendu dans le temps ».

L’info Woopets : comment les chiens de visite contribuent-ils au bien-être des résidents d'EHPAD ?

Comme le démontre l'exemple d'Only et Ulky, la présence d’un chien de visite en EHPAD a un impact positif sur le bien-être émotionnel des résidents. Le contact avec l’animal aide à réduire l’anxiété, à apaiser les tensions et à stimuler la production d’hormones associées au plaisir et à la détente.

Ces interventions jouent aussi un rôle important sur le plan cognitif. Les échanges avec le chien, les souvenirs qu’il évoque ou les consignes simples à lui donner contribuent à entretenir la mémoire, la communication et l’attention.

Enfin, la médiation animale favorise le lien social et l’activité physique. Elle incite les résidents à interagir davantage entre eux et avec le personnel, ainsi qu'à bouger doucement, par exemple lors des caresses ou de petites promenades accompagnées.

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