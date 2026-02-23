Ce chien redonne le sourire à sa maîtresse guérie d'un cancer, car il vit une amitié magique chaque matin avec un phoque (vidéo)

Les balades matinales d'Ash réservent parfois des scènes que l’on croirait sorties d’un film. Entre ce chien plein d’enthousiasme et une habituée des eaux du Pacifique, un rituel touchant s’est installé depuis quelques mois.

Ash, un Caniche de 2 ans, et sa propriétaire Meridith Ellis habitent Carmel-by-the-Sea en Californie. Cette dernière emmène tous les jours son chien en promenade au bord de la mer. Le quadrupède s'empresse alors de rejoindre son endroit préféré, une sorte de crique où il est sûr de faire de belles rencontres, notamment parmi les pinnipèdes.

La maîtresse d'Ash explique, en effet, à People que les phoques et les otaries viennent à sa rencontre (mais en restant à bonne distance) depuis qu'il est chiot. Toutefois, c'est avec une femelle phoque et son petit qu'une véritable amitié a vu le jour il y a quelques mois.



@ash.in.carmel / TikTok

Quasiment chaque matin, lorsque le chien arrive au bord de l'eau, il se met à aboyer jusqu'à ce que la phoque surgisse. Meridith Ellis a filmé bon nombre de des moments à la fois surréalistes et attendrissants. Des vidéos qu'elle a partagées sur le compte TikTok « @ash.in.carmel », consacré à son ami à 4 pattes et suivi par plus de 32 000 followers.

L'une de ces séquences est devenue extrêmement virale. Mise en ligne le 1er janvier 2026, elle a généré plus de 31 millions de vues et est relayée par People. La voici :

On y voit donc Ash profitant, comme à son habitude, de son spot favori qu'est la crique, puis s'agitant tout d'un coup et regardant au large. Il a perçu l'arrivée de la phoque à ce moment précis. Il court dans tous les sens, sautille et aboie. Sa maîtresse effectue un gros plan, montrant ainsi la tête du phocidé hors de l'eau.

« Il scrute l'eau jusqu'à ce qu'elle l'entende au loin et nage vers lui »

Les 2 animaux n'entre évidemment jamais en contact direct, mais chacun donne l'impression d'attendre l'arrivée de l'autre avec impatience.

« Il scrute l'eau jusqu'à ce qu'elle l'entende au loin et nage vers lui », raconte Meridith Ellis. Celle-ci ajoute que leur dernière visite a duré près d'une heure.

Ces instants sont d'autant plus précieux à ses yeux qu'Ash l'a aidée à surmonter une perte douloureuse, celle de sa précédente chienne qui lui avait été d'un grand réconfort lorsqu'elle se battait contre un cancer. Grâce à elle, Meridith Ellis avait mieux supporté la maladie - qu'elle a fini par vaincre - et la chimiothérapie.