« Dan n’a pas abandonné », ignoré pendant 458 jours au refuge ce Labrador noir anxieux trouve son maître compréhensif et patient

Ce grand chien noir nommé Rick en a vu des chiens quitter le refuge. Il a dû attendre près de 18 mois pour voir son tour arriver enfin. Le grand chien noir avait besoin de patience, de bienveillance et de beaucoup de compréhension. Il a trouvé toutes ses qualités auprès d’un adoptant qui est aujourd’hui devenu son humain préféré.

La douceur de Rick se lit dans ses yeux. Malgré cela, le grand chien n’a pas trouvé de famille aussi vite que les bénévoles de son refuge, le Lakeshore PAWS, l’auraient espéré. En effet très en proie au stress, Rick avait besoin de temps pour s’adapter à ses interlocuteurs, racontait Dog Heirs. Après 458 jours d’attente au total, son rêve s’est enfin réalisé, dans les meilleures conditions possibles.

Lakeshore PAWS / Facebook

Le chouchou de l’équipe

Les bénévoles du refuge situé dans l’Indiana (États-Unis) ont toujours été impliqués au fil du parcours du Labrador Retriever de 5 ans. Ils savaient que, malgré les préjugés, l’adorable canidé finirait par rencontre son âme sœur.

Durant le temps passé au refuge, les bénévoles ont tout tenté : posts sur les réseaux sociaux pour faire connaître Rick et ses particularités, des événements en faveur de l’adoption, ou encore la proposition d’un coup de pouce financier pour un futur adoptant.

Les tentatives n’ont pas donné lieu à une adoption, et Rick restait dans l’attente. Ce laps de temps n’a pas joué en faveur du chien dont l’anxiété ne faisait que croître. « Il faut le rencontrer 2 ou 3 fois avant qu’il décide que vous êtes les meilleurs amis du monde », expliquait un bénévole.

Quand patience rime avec confiance

C’est finalement au bout de 158 jours qu’un homme s’est adressé au refuge concernant Rick. Prénommé Dan, l’homme était déterminé à donner de son temps pour gagner la confiance de ce chien qu’il savait angoissé. Les bénévoles expliquaient sa démarche : « Dan a rendu visite à Rick chaque semaine pendant des mois, déterminé à tisser un lien fort avec lui. Au début, Rick était prudent, mais Dan n’a pas abandonné ».

A lire aussi : « C'est une fin digne d'un conte de fées », abandonnée sur un parking, une chienne de 15 ans rêve de finir ses vieux jours dans une famille aimante

Lakeshore PAWS / Facebook

Au terme de ces rencontres régulières, le moment est venu pour Rick de rejoindre définitivement son papa. Le dernier jour au refuge a été un moment fort qui marquait à la fois la fin d’une période difficile et incertaine, et le démarrage d’un quotidien apaisé et entouré d’amour. Rick a donné toute sa confiance à son humain et celui-ci est définitivement la bonne personne.