« J’aimerais pouvoir plonger comme ça », un chien offre une performance époustouflante pour récupérer un objet au fond d’un étang (vidéo)

Les Golden Retrievers ont la réputation d’être très à l’aise dans l’eau. Sur TikTok, un représentant de la race nommé Ziggy a effectué une plongée bluffante dans un étang pour récupérer un objet. La vidéo de sa performance a suscité l’admiration des internautes.

Nos amis les animaux sont capables de nous faire rire, de nous redonner le sourire ou encore de nous faire verser quelques larmes d’émotion. Parfois, ils réveillent en nous un profond sentiment d’admiration.

Une vidéo, publiée sur le célèbre réseau social TikTok et relayée par le média Pet Helpful, montre les talents de plongeur d’un Golden Retriever répondant au nom de Ziggy. Pour rappel, les représentants de cette race formidable sont souvent connus pour leurs aptitudes à la nage, et leur efficacité en tant que chiens de sauvetage en milieu aquatique.

© @aimoon89 / TikTok (capture d'écran)

Un as de la plongée

Mais ce clip ne montre pas les exploits d’un membre d’une équipe de sauvetage. En effet, il s’agit de Ziggy, l’un des toutous d’une famille composée de plusieurs Golden Retrievers. Dans cette séquence, on peut voir l’excellent nageur plonger au fond d’un étang pour récupérer un objet se trouvant au fond.

Doté d’un talent remarquable pour la plongée, le canidé semble danser sous l’eau. Sa technique ? Tournoyer et agiter les pattes pendant la descente. Une fois l’objet convoité entre les dents, Ziggy remonte naturellement à la surface en continuant de tourner sur lui-même. Une fois sorti de l’eau, il pose fièrement la patte sur la terre ferme, en tenant son précieux butin.

A lire aussi : Après une transition difficile dans une famille d'accueil, un chien senior retrouve son calme grâce à un compagnon inattendu (vidéo)

« Extraordinaire »

Cette scène fascinante a laissé de nombreux internautes bouche bée, qui ont applaudi les talents de l’animal.

« Waouh, extraordinaire comment ce chien descend sous l’eau », commente par exemple une dénommée Michelle, très impressionnée par la performance unique de Ziggy. « J’aimerais pouvoir plonger comme ça ! », écrit un autre utilisateur du réseau social. Certaines personnes ont même comparé le Golden Retriever à un phoque, en raison de son aisance dans l’eau.