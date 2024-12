Ce chien repéré seul dans un champ attendait que quelqu’un vienne le chercher (vidéo)

Carla et sa sœur étaient en voiture quand elles ont remarqué une grande boule de poils au milieu des hautes herbes, sur le bas-côté. Il s’agissait d’un chien au pelage ébouriffé qui semblait attendre que l’on vienne le chercher. Touchées par l’animal, les femmes l’ont pris sous leurs ailes, l’ont réconforté, et bien plus encore.

Quand elles ont vu Murphy pour la première fois, le quadrupède était assis, face à la route, et patientait sagement sans trop savoir quoi faire. Les sœurs ont alors décidé de stationner leur véhicule, puis l’une d’elles est descendue pour rejoindre l’animal.

Un chien d’une grande douceur

Elle s’est approchée prudemment de lui, craignant qu’il parte en la voyant, mais le quadrupède n’a pas bougé. Il s’est allongé et était un peu stressé en voyant la bienfaitrice arriver, laquelle a rapidement gagné sa confiance. À cet instant, comme elle l’a rapporté à The Dodo, Carla savait déjà qu’elle ne le quitterait plus. Toutefois, il fallait le conduire chez un vétérinaire pour s’assurer qu’il n’appartienne à personne et qu’il soit en bonne santé.

Le gentil chien, baptisé Murphy, n’était pas micropucé. Heureusement, il était en bonne santé et a pu quitter la clinique sans souci. La prochaine étape consistait à le toiletter, car il était très sale. Ses longs poils emmêlés ont été tondus et il était désormais un tout nouveau chien. Mieux dans ses pattes et plus en confiance avec ses sauveteuses, il était temps pour lui d’écrire une nouvelle page de son histoire.

@carlajeanofficial / Instagram

Le grand voyage

Carla, déjà propriétaire d’un petit chien nommé Sunny, comptait adopter une nouvelle boule de poils dans les prochaines semaines. Sa rencontre avec Murphy était une évidence et elle a décidé de le ramener à la maison. Après 23 heures de route, le quadrupède a découvert son nouveau logement et s’est bien intégré.

Sa nouvelle vie ne fait que commencer et une chose est sûre, elle sera comblée de bonheur !