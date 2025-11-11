Dans un dernier geste d'amour pour les animaux, l'actrice disparue Diane Keaton lègue une importante somme d'argent à son chien adoré et aux refuges

Connue pour son élégance singulière, son talent inoubliable et son engagement sans faille, Diane Keaton laisse derrière elle bien plus qu’une empreinte dans le monde du cinéma. L’actrice américaine, récemment disparue, a également marqué les cœurs par son amour profond des animaux, qu’elle a honoré jusque dans son testament en soutenant son fidèle chien Reggie et plusieurs refuges.

Diane Keaton nous a quittés le 11 octobre 2025 à l’âge de 79 ans. L’actrice, réalisatrice et productrice américaine aura marqué plus d’une génération de cinéphiles en contribuant au succès retentissant de films tels que “Le Parrain” et “Annie Hall”. Outre ses performances à l’écran, elle s’est aussi signalée par son amour et son engagement en faveur des animaux. Elle l’a prouvé jusqu’au bout, en léguant une part conséquente de ses possessions à son chien adoré et à des associations de protection animale, rapportait Entertainment Now .

Dans son testament, Diane Keaton a, en effet, exprimé son souhait que 5 millions de dollars (4,27 millions d’euros environ) de sa fortune personnelle soient consacrés au bien-être de son ami à fourrure appelé Reggie et à plusieurs organisations caritatives venant en aide aux animaux.



Elle avait adopté Reggie, un Golden Retriever, en 2020, et tous 2 étaient inséparables. Le quadrupède était son confident et sa principale source de réconfort. Si bien qu’elle l’appelait son “cœur à 4 pattes”, notamment sur Instagram à l’occasion de la Journée nationale des animaux de compagnie, le 11 avril dernier.



“Reggie était son monde. Diane plaisantait en disant que ses grands amours étaient ses enfants, Al Pacino, l'architecture et ce chien”, indiquait Rob Shuter, journaliste à Entertainment Now.



“Elle incarnait la compassion”

Avant d’être emportée par une pneumonie, Diane Keaton avait pris soin de tout organiser quant à la prise en charge de son chien, désignant des personnes de confiance pour assurer son confort. “Elle souhaitait que Reggie vive avec la même dignité et la même humeur qu'elle, aurait confié une source proche de l’entourage de la défunte actrice à Rob Shuter. C’est du Diane dans toute sa splendeur, faisant preuve de gentillesse, de générosité et d'amour.”

L’une des associations bénéficiaires de son héritage est le Helen Woodward Animal Center en Californie. Elle avait collaboré avec ce refuge pendant plus de 20 ans, participant notamment aux campagnes de sensibilisation à l’adoption et au bien-être animaL

D’après Mike Arms, qui dirige cette structure d’accueil, Diane Keaton “vivait ses valeurs au quotidien. Elle ne se contentait pas de parler de compassion, elle l'incarnait.”