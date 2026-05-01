Cachée derrière une benne à ordures, une chienne terrifiée est sauvée par 2 bénévoles patientes

Le 11 avril dernier, Suzette Hall, de Logan’s Legacy 29, a sauvé une petite chienne qui se cachait derrière une benne à ordures sur un parking. Repérée au préalable par une personne bienveillante, la chienne, baptisée Tweety, avait si peur qu’elle avait quitté le parking pour se glisser dans un jardin. À force de patience, Suzette et une bénévole ont pu l’attraper et la mettre en sécurité avant de la placer en famille d’accueil.

Quand Suzette Hall, la fondatrice de l’association Logan’s Legacy 29, avait sauvé un chiot caché derrière une benne à ordures sur ce parking de banque, elle ne pensait sans doute pas y revenir quelques jours plus tard pour une situation similaire. En effet, peu de temps après ce sauvetage, une bonne samaritaine l’a contactée pour intervenir auprès d’un second chien, exactement au même endroit.

« Ce n’est qu’un chiot… terrifié au plus haut point »

Comme l'expliquait le média The Dodo, un deuxième chiot courait au même endroit et se cachait derrière la benne dès que quelqu’un avançait, et ce, depuis 3 jours. « Chaque fois que quelqu’un essayait de l’aider, elle s’enfuyait et se cachait », expliquait Suzette sur une publication Facebook après être intervenue sur place. Incapable de l’approcher et de la mettre en sécurité le jour même, la bénévole a dû se rendre à l’évidence et revenir le lendemain en compagnie d’une collègue, Mary Nakiso. Mais à leur retour, la chienne avait quitté le parking et s’était réfugiée dans un jardin tout proche.

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La chienne était prise de panique

Afin de lui porter secours, les 2 bénévoles n’ont eu d’autres solutions que de la suivre et de tenter de bloquer les issues à l’aide de grands morceaux de carton. Une situation complexe qui a commencé à inquiéter la chienne qui s’est mise à paniquer. « Elle n’arrêtait pas de faire des allers-retours… se cachant dans les buissons, puis se faufilant dans ce minuscule espace entre les murs… », précisait Suzette. C’est là que la petite chienne s’est glissée dans une fissure entre deux murs extérieurs pour se protéger. Mais les 2 femmes ne pouvaient se résoudre à l’abandonner ainsi. Elles ont alors tout mis en œuvre pour la sortir de là. Avec prudence, Suzette et Mary ont réussi à glisser une laisse à travers la fente pour la passer autour du cou de la chienne afin de l’attraper.

Logan's Legacy 29 / Facebook

« Elle tremblait… elle avait tellement peur… mais elle était en sécurité »

Pendant qu’elle conduisait la chienne, baptisée Tweety, à la clinique vétérinaire, Suzette s’est remémoré le sauvetage du chiot, prénommé Dottie, la semaine précédente. « Au fond de moi, je crois sincèrement qu’elle est la sœur du bébé que nous avons sauvé à quelques parkings de là. C’est tout simplement trop similaire, trop déchirant. » Mais elle était rassurée de savoir que Dottie et Tweety étaient désormais en sécurité. Grâce à l’association Second Leash On Life, les 2 chiots ont trouvé une famille d’accueil. Et si Tweety manque toujours de confiance en l’humain et mettra un certain temps à se remettre de ce traumatisme, elle est en bonne santé et se détend peu à peu, comme Suzette l’expliquait dans un second post sur Facebook.

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« Nous serons là, à les aimer à chaque étape de leur parcours »

« Tout ce qu’elle connaissait avant, c’était d’être abandonnée… d’être oubliée. Elle ne savait pas que l’amour existait. Mais maintenant, elle le sait », concluait Suzette qui souhaite désormais que Tweety et Dottie trouvent chacun une famille qui leur offrira tout l’amour qu’ils méritent. « Nous serons là, à les aimer à chaque étape de leur parcours »