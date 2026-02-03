Adopté en refuge, le chien de l'acteur Glen Powell échappe à sa surveillance dans un avion et se lie d'amitié avec les passagers

L’acteur américain Glen Powell a joué dans de nombreux films, dont Les Figures de l’ombre et Twisters. Mais il y a 2 ans, un adorable compagnon lui a volé la vedette lors d’un vol commercial : son jeune chien, nommé Brisket !

C’est dans un refuge basé à Los Angeles (États-Unis), que Glen Powell a trouvé le nouveau membre de sa famille. Dans une publication d’Instagram, l’acteur a présenté à sa communauté le chien croisé qu’il a adopté, en ces termes pleins d’humour : « J’ai pensé qu’il était temps que j’engage un vrai garde du corps. J’ai hâte d'aborder toutes les aventures de la vie avec ce mec ! »

Depuis cette belle adoption, l’homme et son petit compagnon sont inséparables. Glen Powell l’emmène absolument partout, même sur les plateaux de tournage, où les équipes le chouchoutent comme un petit prince ! « Il a la meilleure personnalité, confie l’heureux adoptant, il est tellement drôle. »

© Glen Powell / Instagram

Un vol pas comme les autres

Grâce à son humain préféré, l’ex-chien de refuge voit du monde, mais aussi du pays. Habitué aux voyages, « il a été aux 4 coins de la planète » et « il n’est pas perturbé par quoi que ce soit », assure Glen Powell.

© Glen Powell / Instagram

Mais il y a quelque temps, Brisket a fait parler de lui lors d’un vol commercial, rapporte le média People. Épuisé par ses récents déplacements, l’acteur s’est endormi dans l’avion. Son partenaire d’aventures en a profité pour se dégourdir les pattes et se promener dans les allées.

« Brisket n’aime pas quand je ferme sa cage sous le siège, alors je laisse généralement sortir sa petite tête, ou juste être sur mes genoux, explique son adoptant, il est sorti de la cage de transport, et je me suis réveillé, et Brisket était parti. »

Une star est née

La panique a vite cédé sa place au soulagement, quand Glen Powell a aperçu son toutou en train de nouer de nouvelles amitiés et d’apporter beaucoup de joie aux passagers. « Tout l’avion ne faisait que câliner Brisket […]. Il y avait des enfants qui jouaient avec lui », précise-t-il.

Depuis cette charmante mésaventure, Glen Powell est persuadé que Brisket a commencé à se constituer une communauté de fans. Pour la petite anecdote, une jeune fille aurait reconnu l’animal avant l’acteur lors d’une sortie à New York. « Elle ne m’a même pas vu, conclut Glen Powell amusé, il a définitivement développé un public, c’est sûr. »

