"J'ai su alors que je devais l'aider", cette chienne avec un pyjama ne comprend pas pourquoi sa famille l'a abandonnée

Après avoir déjà changé la vie de plusieurs chiens livrés à eux-mêmes, Evelyn Garces n’a une fois encore pas pu rester indifférente face à la détresse d’une nouvelle pensionnaire du refuge Lancaster Animal Care Center. Cette fois-ci, c’est Korra, une douce Pitbull au regard perdu, qui a croisé sa route.

Evelyn Garces est bénévole au refuge Lancaster Animal Care Center dans la région de Los Angeles, en Californie (Etats-Unis). Nous vous avions déjà parlé d’elle dans de précédents articles, notamment lorsqu’elle avait sauvé Sandy, femelle Berger Allemand, et une Boxer appelée Ginger.

Plus récemment, elle a tendu la main à une autre chienne en détresse, une Pitbull répondant au nom de Korra. Cette dernière avait eu une famille pendant 5 ans. Elle n’imaginait sans doute pas se retrouver privée de son entourage et de sa maison du jour au lendemain. C’est pourtant ce qui s’est passé. Ses maîtres ont décidé de se séparer d’elle, car ils ne parvenaient plus à gérer son problème d’allergie alimentaire.



Evelyn Garces

A son arrivée au refuge Lancaster Animal Care Center, Evelyn Garces et ses collègues ont pu constater à quel point son abandon l’avait affectée. Perdue et terrifiée, elle restait assise dans son box à attendre l’hypothétique retour de ses propriétaires. Elle portait encore son pyjama.

“Elle était au fond de sa cage, aboyant, sur la défensive et les yeux écarquillés, raconte Evelyn Garces à The Dodo . Je suis restée assise avec elle un moment le premier jour, et lorsqu'elle s'est enfin approchée, elle s'est mise à trembler. Ça m'a brisé le cœur, mais j'ai su alors que je devais l’aider”.

@evelyn.garces_ i can’t even begin to imagine how korra is feeling. heartbroken, scared, lonely, all of the above??? she spent 5 whole years of her life in a home just to end up here. she was fearful when she came in (who can blame her?!) so she is rescue only until she is evaluated by our behavior team. she is already being cleared for euthanasia after 5 days of being here. what is going on?!? korra is a lovely girl whom i already love so much. 5 years old and 59 lbs. she was surrendered because of her allergies (i don’t know to what unfortunately) A5733075 LANCASTER ANIMAL CARE CENTER; 5210 West Avenue I, Lancaster, CA 93536 • Public Hours 11am-5pm Monday thru Saturday (closed Sunday) Website: animalcare.lacounty.gov Email: [email protected] #shelterdog #cleartheshelters #lacounty #foryoupage #fyp ? Bluebird - Lana Del Rey

Un rêve de nouvelle vie

Quand les bénévoles lui ont retiré son pyjama, ils ont vu à quel point elle était maigre. Ils l’ont nettoyée, réconfortée et soumise à un régime alimentaire adapté à ses allergies et lui permettant de reprendre progressivement du poids et des forces.



Evelyn Garces

Korra progresse de jour en jour. Ses bienfaiteurs, en particulier Evelyn Garces, s’emploient à la faire connaître via les réseaux sociaux dans l’espoir de lui trouver une famille aimante pour toujours.

“Je dirais que Korra serait plus à l'aise dans un foyer calme et patient, disposé à la présenter lentement à d'autres chiens et qui lui donnera le temps et l'espace dont elle a besoin pour s'épanouir“, indique Evelyn Garces. Son adoptant devra également lui fournir une alimentation spécifique.

Evelyn Garces