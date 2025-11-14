Les 4 chiots Malinois abandonnés, découverts par une chienne et son maître, rejoindront bientôt leurs familles pour toujours

Abandonnés dans un parc, mais désormais entre de bonnes mains, 4 chiots croisés Malinois ont suscité un formidable élan de solidarité à Saultain dans le Nord. Grâce à une intervention rapide et à la mobilisation du refuge, leur avenir s’annonce bien plus réjouissant que leur départ dans la vie ne le laissait présager. Les demandes d’adoption affluent, et les petites boules de poils se préparent à rejoindre, dans quelques semaines, des familles prêtes à leur offrir l’amour qu’elles méritent.

On en sait un peu plus sur les circonstances de la découverte de 4 chiots abandonnés à Saultain (59) en début de semaine. Nous vous en parlions dans un précédent article. Les nouvelles sont bonnes pour les jeunes canidés en question, qui pourront bientôt rejoindre des familles aimantes, annonçait La Voix du Nord le jeudi 13 novembre.

Le matin du lundi 10 novembre, Benjamin avait emmené sa chienne, Boston Terrier répondant au nom de Thalia, en promenade au parc entourant la mairie, comme à son habitude.

L’amie à 4 pattes de l’homme âgé d’une trentaine d’années semblait chercher à l’attirer vers un endroit spécifique. Il l’a suivie et a ainsi repéré 4 chiots croisés Bergers Belges Malinois couchés sur un sac de courses. Ils étaient blottis les uns contre les autres pour tenter de se réchauffer et se rassurer mutuellement.



La Voix du Nord

“J’aurais pu passer à côté des chiots sans les voir, confiait le Saultinois à La Voix du Nord. Ils étaient dans un renfoncement.”

Les autorités locales avaient rapidement été prévenues, notamment le maire Joël Soigneux qui n’a pas caché son indignation face à cet acte honteux

“Tous réservés”

Les chiots, 3 femelles et un mâle, ont été pris en charge par le refuge SPA de Marly, qui a ensuite reçu de nombreux appels de la part de familles désireuses de les adopter. “Dès le jour même, les 4 chiots étaient tous réservés”, a précisé Jeanne-Marie Binot, la directrice de la structure d’accueil.

Les petits rescapés ont donc toutes les chances de découvrir leurs futures maisons, mais cela ne se fera pas dans l’immédiat, car ils n’ont que 6 semaines. Les adoptants devront donc attendre au minimum 2 semaines avant de les accueillir au sein de leurs foyers respectifs.

L’équipe du refuge examinera soigneusement leurs dossiers et les conditions d’accueil qu’ils proposent pour garantir le bien-être des chiots.