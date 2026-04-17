2 chiennes abandonnées, très craintives et enchaînées à la porte d'un refuge ont pu être rassurées et prises en charge grâce à des bulles de savon

Recueillies après leur abandon puis patiemment réhabilitées, 2 sœurs canines ont fini par voir leurs chemins se séparer, l’une d’elles ayant trouvé une famille aimante au terme d'un long voyage. Devenue June, Sofrito s’épanouit aujourd’hui auprès de ses adoptants et découvre enfin une vie pleine de douceur et de jeux, tandis que sa sœur Wasabi attend encore de connaître la même chance.

Un matin, le personnel du refuge de la Humane Society of St. Thomas, dans les Îles Vierges américaines, ont fait une triste découverte en arrivant devant la structure d'accueil ; 2 chiennes abandonnées étaient enchaînées au portail.

En réalité, les bénévoles n'étaient qu'à moitié surpris. La pratique était malheureusement courante. En revanche, ils ne s'attendaient pas à avoir affaire à des canidés aussi nerveux et méfiants.



Humane Society of St. Thomas

Appelées Sofrito et Wasabi par la suite, les sœurs ont dû être placées en quarantaine, non pas en tant que mesure sanitaire, mais pour leur permettre de se détendre et les empêcher de fuguer.



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Une passion inattendue pour les bulles

Les 2 chiennes avaient tout à apprendre ; être touchées par des humains, tenues en laisse, jouer… Tout les effrayait. Tout sauf les bulles de savon. Ces dernières semblaient avoir un effet presque magique sur elles. Dès qu'on leur en soufflait dans le jardin, elles se mettaient à sautiller en remuant la queue, retrouvant leur âme de chiot.

L'équipe de la Humane Society of St. Thomas a continué de travailler dur pour faire comprendre à Sofrito et Wasabi qu'elles étaient en sécurité et pour les socialiser. Elles progressaient lentement, mais sûrement.

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4 mois après leur arrivée, l'association a contacté Pets With Wings, une organisation constituée de pilotes bénévoles assurant les transferts par avion d'animaux de refuges. Les 2 soeurs ont ainsi été transportées vers l'Etat du Maine, à 3 000 kilomètres de leur terre natale. Là, elles ont été prises en charge par Grammy Rose Dog Rescue & Sanctuary.

Sarah Lachance, qui vit dans le Maine, avait perdu son chien plusieurs mois plus tôt et se sentait prête à rouvrir son coeur à un autre. « Je regardais sur Internet assez régulièrement, en attendant qu’un chiot me “parle” à travers l’écran, raconte-t-elle à The Dodo . Puis Sofrito et sa sœur sont apparues. »

« Il était clair dès le début à quel point elle était douce et affectueuse »

Touchée par leur histoire, Sarah Lachance a demandé à voir Sofrito au refuge avec son compagnon Zach. « Elle était très timide et nerveuse lorsque nous l’avons rencontrée, se souvient la jeune femme. Nous nous sommes assis par terre… et nous l’avons laissée venir à nous. Elle gardait la tête et la queue basses, mais elle nous a laissés la caresser doucement. »

« Il était clair dès le début à quel point elle était douce et affectueuse », poursuit Sarah Lachance. Le couple l'a adoptée dans la foulée.



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Ses adoptants ont mis un panier confortable à sa disposition, mais Sofrito, qui a été renommée June, préférait dormir sur le paillasson près de la porte au départ. Ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines qu'elle a trouvé le courage de s'installer sur le canapé aux côtés de ses humains.



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Désormais, June adore se blottir contre eux. Elle ne cache plus son côté affectueux et joueur. « Ce qu’elle préfère par-dessus tout, c’est courir après l’eau du tuyau ! Elle saute et danse entre les arroseurs et poursuit l’eau partout », dit Sarah Lachance.



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Wasabi attend d'être adoptée à son tour. D'après la propriétaire de sa soeur, elle « a autant de potentiel et d’amour à offrir que June. Nous savons que sa famille est quelque part et qu'il ne reste plus qu’à la trouver. »

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L’info Woopets : Pourquoi un chien adopté peut-il préférer dormir près des sorties ?

Tout comme Sofrito / June, certains chiens récemment adoptés choisissent de dormir près d’une porte ou d’une issue. Il s'agit d'un comportement souvent lié à un besoin de sécurité et de contrôle de l’environnement.

Les animaux qui agissent de la sorte conservent un réflexe d’hypervigilance issu de leur passé (abandon, errance, refuge…). Ainsi, se placer près d’une sortie leur permet de se sentir prêts à fuir en cas de stress ou de danger perçu. Cela traduit souvent une confiance encore partielle dans le nouvel environnement.

Toutefois, ce comportement diminue généralement à mesure que le chien s’attache à ses humains et se sent en sécurité.

Il est essentiel de respecter cette phase sans forcer le chien à changer de lieu de repos, afin de ne pas accentuer son anxiété.