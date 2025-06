Le regard triste de chiens rescapés d’une usine à chiots s’illumine après leurs premiers soins

Les élevages d'animaux sont souvent au cœur des débats. Toutefois, certains professionnels sont consciencieux et mettent un point d'honneur à veiller sur le bien-être de leur boule de poils. Malheureusement, tous ne sont pas pareils et certains mettent en place de véritables usines à chiots dans lesquels les quadrupèdes sont gravement négligés.

À Raleigh, en Caroline du Nord, le contrôle animalier local et la SPCA du comté de Wake ont mis la main sur plus d’une centaine de chiens provenant d’un élevage douteux. Les animaux ont longtemps été privés de soin, de liberté, mais leur sauvetage a marqué un tournant dans leur vie. En effet, ils découvrent un quotidien qu’ils n’avaient jamais connu avant, mais aussi le fait d’être chouchoutés par des personnes bienveillantes.

Quand les sauveteurs ont poussé la porte de la maison, ils ont fait face à l’horreur. Les pauvres canidés, qu’ils soient encore des chiots ou plus âgés, étaient détenus dans des conditions insupportables : « Ils étaient gardés dans des conditions épouvantables, entourés de leurs propres excréments, entassés à 5 ou 6 dans des cages et empilés du sol au plafond, ou errant librement dans des locaux exigus et sales », partageait la SPCA dans un témoignage relayé par le New York Post.

Leur détendeur avait mis en place une véritable usine à chiots dans laquelle se mélangeaient Poméraniens, Yorkshire Terrier et autres chiens de race. Il y avait de très jeunes boules de poils, mais aussi « de nombreuses mères chiennes » qui allaitaient leurs petits. Pour les bienfaiteurs, il n’y avait plus une minute à perdre, chaque vie devait être sauvée.

Un nouveau départ

Les animaux ont été pris en charge par les membres de la SPCA, puis placés en refuge. Ils ont reçu leur premier bain et, pour beaucoup, leur premier toilettage, qui a été une véritable libération. En effet, certaines boules de poils avaient le pelage emmêlé avec des nœuds qui tiraient sur leur peau. La seconde délivrance a été lorsque les quadrupèdes ont posé les pattes dehors pour la première fois de leur vie.

A lire aussi : Ce Setter Gordon ayant sauvé plus de 160 chiens grâce à ses dons de sang est en lice pour un prix prestigieux

SPCA of Wake County / Facebook

Leurs sauveteurs les ont vus se métamorphoser en quelques heures seulement, ce qui est très encourageant pour la suite : « Nous voyons beaucoup de sourires de la part de ces chiens. C'est le plus grand moment dans la vie de ces chiens, et nous sommes très reconnaissants de faire partie de leur guérison », indiquait un porte-parole. Certains ont d’ailleurs déjà été adoptés !