Sortie de fourrière et atteinte de 3 tumeurs, cette petite chienne cherche une famille d'accueil proche d'Angers

Poupette a été sortie d’une fourrière de Maine-et-Loire (49) et prise sous l’aile de l’association Un Cœur Sans Toit. Désormais entre des mains aimantes, la petite chienne présente 3 masses inquiétantes sur le corps. Déterminés à lui offrir la meilleure vie possible, ses bienfaiteurs prévoient des examens vétérinaires et lui cherchent une famille d’accueil proche d’Angers.

C’est une adorable petite boule de poils, sortie de fourrière d’une commune de Maine-et-Loire. Baptisée Poupette, la chienne de 12 kg arbore 3 tumeurs nécessitant une prise en charge vétérinaire.

« Poupette présente une masse para vulvaire tellement ulcérée qu'elle s'en est nécrosée. De plus, elle a 2 tumeurs qui entrent dans la paume d'une main au niveau des mamelles, explique l’association Un Cœur Sans Toit sur sa page Facebook, dans une publication datant du 23 mars, elle a vu notre vétérinaire aujourd'hui, passé une échographie et une radio thoracique ne montrant pas d'atteintes profondes de tout son corps. Elle est restée chez le vétérinaire pour subir une ponction des masses que nous allons envoyer en analyse afin de savoir ce dont elle souffre. »

© Un Coeur Sans Toit / Facebook

Une chienne très affectueuse

« Effectivement, les opérations qu'elles devraient subir pour enlever ses masses sont tellement douloureuses et invasives que nous voulons être sûrs de ne pas la faire souffrir pour "rien" ou pour quelques jours/semaines... nous ne voulons que lui offrir un maximum de confort et de dignité », ajoutent les bénévoles.

Malgré les épreuves endurées, la petite chienne se montre très affectueuse envers les humains et sociable avec ses congénères. Ses ententes avec les chats sont, toutefois, inconnues. L’association Un Cœur Sans Toit lui cherche une famille d’accueil proche d’Angers, « afin qu’elle puisse être suivie par nos vétérinaires partenaires ».

© Un Coeur Sans Toit / Facebook

Et si vous vous proposiez famille d’accueil pour Poupette ?

« Nous ne voulons pas la voir arriver au refuge, car cette Poupette est tellement... pas de mot pour décrire cet amour de louloute ! », confie l’équipe. Hélas, un post Facebook du 24 mars indique que la petite chienne n’a pas encore trouvé de foyer d’accueil.

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« Nous avons pu récupérer notre petite Poupette cet après-midi après sa biopsie sous anesthésie, déclare l’association, et malheureusement, nous avons dû la mettre au refuge, car aucune proposition d'accueil pour cette petite puce […]. Elle est sous antibiotiques, la plaie de sa biopsie va être nettoyée plusieurs fois par jour, mais l'environnement sera toujours moins sain en refuge qu'en maison... »

Si vous souhaitez accueillir Poupette, merci de contacter directement l’association Un Cœur Sans Toit au 06 15 29 09 56.