Un refuge de Bretagne cherche activement des familles pour adopter un chien et un chat particulièrement âgés

Au refuge Les Mistoufles à Morlaix, Olé et Blitz, un chien et un chat sénior attendent patiemment de trouver leur foyer pour la vie. Mis en lumière par des annonces publiées par le refuge sur les réseaux sociaux, ces deux boules de poils espèrent désormais avoir une retraite dorée dans un foyer chaleureux.

C’est à Morlaix, une commune du Finistère, que se trouve le refuge Les Mistoufles. Cette association qui se décrit elle-même comme étant « dédiée au bien-être des animaux, œuvrant pour leur donner une seconde chance » aide quotidiennement des animaux à trouver un foyer pour toujours. Elle est constituée d’un membre salarié et de plus de 100 bénévoles passionnés d’animaux et accueille, au sein d’une chatterie de 33 places et de familles d’accueil, de nombreux chats et chiens en détresse. Ceux-ci sont pris en charge notamment après des abandons, des imprévus de la vie, des hospitalisations ou après un passage à la fourrière.

Olé et Blitz attendent sagement leur nouvelle vie

Olé et Blitz font partie des petits protégés de l’association Les Mistoufles. La première, une chienne de type Jack Russel âgée de 8 ans, a trouvé refuge là-bas après le décès de son propriétaire. Si, dans un premier temps, la fille de ce dernier l’avait prise en charge, elle n’a pu la garder, car elle ne s’entendait pas avec les chats de la maison. Olé est très câline, comme la décrit l’association, et « elle est proche des personnes qu’elle aime. Dotée d’une grande douceur, vous allez tomber sous son charme !! Elle est ok chien si la présentation est bien faite et peut vivre avec des enfants pas trop petits. » Il lui faudra également un jardin clôturé.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer

Les Mistoufles / Facebook

Blitz , de son côté, est un chat de 10 ans né le 1er janvier 2016, et, comme tout félin sénior, il n’aspire qu’à une chose : la tranquillité. Ce « gentil papy en mode vacances permanentes » n’a qu’un rêve : « Un séjour all inclusive où tout est compris : service de gamelle régulier… avec une alimentation adaptée à ses besoins particuliers, balades tranquilles et sorties libres dans le jardin, siestes illimitées dans un panier moelleux. Monsieur aime prendre son temps, profiter du soleil, observer le monde et savourer la douceur de la vie. » Décrit comme très sociable avec ses congénères, il attend désormais de trouver un foyer où couler des jours heureux.

Les Mistoufles / Facebook

L'Opération doyens mise en place pour Blitz

Comme le précisait le média Le Télégramme, qui a mis en lumière les deux boules de poils, l’adoption de Blitz, le chat sénior, intègre le dispositif « Opération doyens » qui est financé par la fondation 30 Millions d'amis. Modifiée le 1er janvier 2026, cette opération de soutien aux refuges et aux adoptants permet de soulager les adoptants en finançant les frais vétérinaires, à hauteur de 1000 euros, contre 600 euros auparavant, « pour toute adoption d’un chien ou d’un chat âgé de 10 ans et plus dans l’un de ses refuges partenaires ». « Ce soutien désormais plus important permet d’aider à plus long terme les familles adoptives dans les traitements vétérinaires de certains doyens, parfois longs et coûteux. », soulignaient Adeline et Mélinda du Service Doyens de la Fondation 30 Millions d’Amis.

A lire aussi : Un homme âgé et handicapé préfère vivre dans la rue que d’abandonner son chien, pas autorisé dans les logements

Les Mistoufles / Facebook

L’info Woopets : comment bénéficier de l’Opération doyens ?