Elle se nourrissait de déchets dans la rue, aujourd'hui cette chienne âgée dont personne ne voulait peut savourer de vrais repas

Piper a toujours rêvé de poser les pattes dans un foyer aimant et chaleureux. Trouvée errante dans un état catastrophique, la chienne séniore avait l’habitude de se nourrir des ordures qu’elle trouvait dans la rue. À la suite de son sauvetage, les bénévoles du Bergen County Animal Shelter and Adoption Center (États-Unis) l’ont préparée à la prochaine grande étape de sa vie : l’adoption. Mais les mois ont défilé, sans qu’aucun visiteur ne daigne s’intéresser à elle…

Au début de l’année 2025, les bénévoles du Bergen County Animal Shelter and Adoption Center ont accueilli à bras ouverts une vieille chienne, qu’ils ont affectueusement nommée Piper. Comme l’explique le média Newsweek, la boule de poils grisonnante a passé la majeure partie de sa vie à battre le pavé, à la recherche d’un peu de nourriture pour contenter son estomac affamé.

Lors de son sauvetage, l’ex-va-nu-pattes a été trouvée en train de vomir des déchets qu’elle avait ingurgités. Lors d’un examen vétérinaire, les soigneurs ont découvert des agrafes dans son estomac.

© Meg Tedeschi / Daily Voice

Rassurez-vous, avec beaucoup de soins et d’amour, Piper a retrouvé du poil de la bête ! Lorsqu’elle fut prête pour la prochaine grande étape de sa vie, l’adoption, ses bienfaiteurs espéraient de tout leur cœur la voir quitter le refuge rapidement aux côtés d’une famille bienveillante.

Hélas, les jours, les semaines et les mois se sont succédé sans que la moindre demande d’adoption ne pointe le bout de sa truffe…

© Cecilia Levine / Daily Voice

Piper a ressenti le grand frisson du coup de foudre

Pourtant, Piper est restée douce et pleine d’espoir. Ses anges gardiens l’ont décrite comme une chienne « détendue, tolérante, facile à vivre et sociable », malgré le traumatisme qu’elle avait subi.

Jusqu’au jour où une femme répondant au nom d’Ingrid Santucci a découvert son histoire. Responsable du service des urgences de l’hôpital local, elle avait récemment perdu son Dogue Allemand adoré et ne se sentait pas encore prête pour une nouvelle histoire.

Lorsqu’elle a entendu parler de Piper, elle n’a toutefois pas pu se sortir la vieille chienne de la tête. Et leur rencontre fut un véritable coup de foudre !

Un nouveau chapitre s’ouvre pour Piper

À l’approche de Thanksgiving, après des mois à espérer l’arrivée du bonheur, Piper a fait ses adieux aux membres du refuge qui l’ont chouchoutée. Grâce à cette belle adoption, l’ex-va-nu-pattes passera ses premières fêtes de fin d’année dans un foyer chaleureux.

Après avoir connu les dangers de la rue, la chienne âgée savoure désormais de vrais repas, des couchages confortables et de nombreux témoignages d’affection. Elle ne manquera plus jamais de rien et passera ses années dorées au chaud !