« Elle la supplie de ne pas monter », mais la chienne saute quand même dans la voiture et refuse de partir (vidéo)

Un simple imprévu sur la route a suffi à faire basculer 2 destins et à faire naître une histoire pleine d’émotion. Cette histoire montre à quel point un geste peut tout changer, autant pour un animal que pour l’humain qui lui tend la main.

Saphix, alias “@rayne.is.smoking” sur TikTok, a posté une vidéo le 23 décembre 2025 où l’on découvre sa rencontre avec Rascal, sa nouvelle amie à 4 pattes. La séquence, particulièrement touchante, est devenue virale en générant 1,5 million de vues sur le réseau social. Elle est relayée par Parade Pets . La voici :

@rayne.is.smoking i don’t know where to go from here, but i think rascal scared me today. as much as i saved her. ? original sound - random_stuff

Ce qu’elle avait pris pour un chiot était en fait une chienne un peu plus âgée, mais de petite taille. Elle était seule au milieu de la route alors que Saphix était en train de conduire. En la voyant, elle s’est immédiatement arrêtée et est descendue de sa voiture pour aller à sa rencontre. En fait, c’est la chienne qui est venue vers elle.

Elle s’est approchée du véhicule, alors que la jeune femme la suppliait de ne pas monter. Elle l’a fait malgré tout.

Stupéfaite, mise devant le fait accompli, Saphix a eu un bref moment de panique avant de se ressaisir pour réfléchir à la situation. Cette chienne venait de la choisir. Elle a redémarré en se demandant ce qu’elle devait faire.

Elle l’a emmenée chez le vétérinaire et s’est assurée que personne ne la réclamait. Rascal avait vraisemblablement été abandonnée. L’examen a également révélé qu’elle était enceinte, malgré son jeune âge. Sa race n’a pas été précisée, mais elle a tout l’air d’être une croisée Griffon Belge ou Griffon Bruxellois.

Saphix s’est ensuite rendue au magasin pour lui acheter tout le nécessaire, notamment une laisse et un jouet.



@rayne.is.smoking / TikTok

Une nouvelle vie loin de la peur et du besoin

Rascal n’a désormais plus à vivre dans la peur. Elle a maintenant une maison et une personne qui l’aime et prend soin d’elle.

A lire aussi : Elle rampait sur le béton en se léchant les pattes, aujourd’hui elle court vers une vie pleine d’amour (vidéo)

Saphix n’a pas hésité à l’adopter malgré son manque de ressources. Elle a d’ailleurs créé une cagnotte solidaire pour financer les soins de Rascal et de ses futurs chiots, surtout qu’elle suspecte un problème respiratoire chez la chienne et craint la survenue de troubles lors de la grossesse. Les fonds serviraient à réaliser une éventuelle césarienne et à subvenir aux besoins des bébés et de leur maman.

Saphix a précisé que l’arrivée de Rascal dans sa vie ne pouvait pas mieux tomber, car elle traversait une période difficile sur le plan mental et émotionnel à ce moment-là. Cette rencontre l’aide à la surmonter.