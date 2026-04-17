Ce sans-abri se privait de manger pour nourrir son chien, ils ont désormais un mobile-home grâce à 5 femmes au grand coeur

De la rue à un nouveau départ, Dan Cuthern a vu sa vie transformée grâce à un élan de solidarité inattendu qui lui a offert bien plus qu’un toit. Aujourd’hui, il vit avec son chien Bentley dans un mobile-home et a retrouvé un emploi, tournant enfin la page de la précarité.

Dan Cuthern avait vu sa vie basculer en se retrouvant derrière les barreaux. A sa sortie de prison en 2013, il était devenu sans domicile fixe. Il avait pour seul abri une tente installée sous un pont dans le comté de Jefferson, dans le Missouri (Etats-Unis). Il n'était toutefois pas seul ; son chien Bentley était à ses côtés.



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L'homme lui a toujours donné la priorité. Dès qu'il disposait d'un peu d'argent, il s'empressait de lui acheter à manger. Dan Cuthern raconte à WTOC qu'à un moment donné, il lui arrivait de se priver de nourriture pour s'assurer que son fidèle ami à 4 pattes n'ait pas faim.

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Leur histoire a ému 5 habitantes qui ont aussitôt décidé de leur venir en aide. Elles ont eu l'idée d'ouvrir une cagnotte solidaire, avec pour objectif, initialement, de leur louer une chambre d'hôtel. « On ne se rend pas compte à quel point il est difficile pour quelqu’un de se remettre sur pied tant qu’on n’essaie pas de l’y aider », a déclaré l’une des femmes.

Un logement, mais aussi un emploi

La mobilisation a été un tel succès qu'elles ont décidé de la prolonger. Elles ont ainsi réuni suffisamment de fonds pour leur acheter un mobile-home d'occasion. Cela a été une merveilleuse surprise pour Dan Cuthern. « Je l'adore », a-t-il dit au moment où on lui en a remis les clés.



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Il est plein de gratitude à l'égard de ces personnes au grand coeur et à tous ceux qui ont adressé leurs dons. Ils les considère comme faisant désormais partie de sa famille. « [Ce sont] mes frères et soeurs maintenant », confie-t-il.



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Le mobile-home n'est pas la seule bonne nouvelle ; Dan Cuthern a, en effet, décroché un emploi dans une garderie pour chiens. Il pourra dorénavant subsister pleinement à ses besoins et à ceux de Bentley.

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