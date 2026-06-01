Red, la chienne policière à la retraite, revient auprès de son ancienne famille d’accueil et l’aide à surmonter son deuil

Red, une chienne de 5 ans de race Springer Spaniel, a œuvré pendant plusieurs années à l’aéroport de Luton (Londres, Angleterre) pour détecter les explosifs. Forcée de prendre sa retraite en 2024 à la suite d’une grave blessure au coude, elle a retrouvé la famille Sexton qui l’avait accueillie lorsqu’elle n’était qu’un chiot de 7 semaines, grâce à la fondation Thin Blue Paw. Après le décès de l’un des membres du couple, John, Red a été d’un soutien indéfectible pour Elizabeth et l’a aidée à surmonter son deuil.

Elizabeth et John Sexton avaient accueilli Red, une femelle de race Springer Spaniel, en 2020 lorsqu’elle avait 7 semaines et s’étaient énormément attachés à elle, au point qu’ils étaient convaincus qu’un jour, ils deviendraient sa famille pour toujours. Le couple vivant à Bracknell au Royaume-Uni avait dû se séparer de la chienne lorsqu’elle a commencé sa formation, dans le but de devenir chienne policière et œuvrer dans la détection d’explosifs auprès de la police du Bedfordshire.

Une retraite anticipée

Durant plusieurs années, Red a effectué sa mission au sein de l’aéroport de Luton, à Londres, avant de devoir mettre fin à sa carrière en raison d’une grave blessure au coude. En septembre 2024, contrainte de prendre sa retraite à l’âge de 3 ans après avoir subi 2 opérations, Red a été soutenue par la fondation Thin Blue Paw , un organisme caritatif qui s’occupe des chiens policiers à la retraite. Grâce à elle, Red a pu être réunie avec la famille Sexton, pour la plus grande joie de John et Elizabeth.

« Nous n'avons jamais douté qu'elle reviendrait chez nous lorsque nous avons appris ce qui s'était passé. Mon mari, John, n'a pas hésité à lui offrir un foyer pour le reste de sa vie », confiait Elizabeth, des propos rapportés par le média People . « Il [John] l’adorait et passait de longues heures à rester assis à ses côtés et à l’emmener faire de petites promenades pendant qu’elle se remettait petit à petit et reprenait des forces. »

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Elizabeth Sexton

Un deuil difficile

Mais John est décédé en mai 2025, à l’âge de 85 ans. Pour Elizabeth, le deuil a été difficile à surmonter, cependant, elle a pu trouver du réconfort et un soutien émotionnel sans faille auprès de Red. « Red a été une véritable bénédiction et m’a apporté beaucoup de réconfort et de compagnie depuis la perte de John. Nous pensons qu’elle est revenue vers nous pour une bonne raison. Nous sommes très heureux d’avoir eu l’occasion de l’accueillir chez nous et de pouvoir rester en contact avec son adorable maître, qui la regrette énormément. Red est aimée par tous ceux qui ont fait partie de sa vie et le sera toujours », assurait-elle.

Thin Blue Paw Foundation

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Un soutien essentiel