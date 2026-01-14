En pleine nuit, leur camping-car commence à brûler et seul leur chien s'en aperçoit à temps pour leur sauver la vie

Adopté en refuge, ce chien n’a pas seulement trouvé un foyer, il a aussi prouvé qu’il en était le plus précieux des gardiens. En pleine nuit, son instinct et son courage ont changé le cours d’une catastrophe qui aurait pu tourner au pire.

Wiley s’est comporté en héros en permettant à sa famille d’échapper de justesse à l’incendie ayant ravagé leur camping-car. La vigilance de ce chien adopté en refuge a été déterminante, rapportait WEAU .



Il ne reste plus grand-chose de l’endroit où les 2 femmes vivaient. Il a été presque entièrement détruit par le feu, tout comme ce qui s’y trouvait, mais le plus important est que tout le monde ait pu s’en sortir sain et sauf, y compris Wiley, et c’est bien grâce à ce dernier.



Les faits se sont déroulés à West Palm Beach, dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis). Cette nuit-là, Joi Roberts et sa fille Heather Belliveau étaient endormies, mais pas leur ami à 4 pattes.

“Il y avait de la fumée, et [Heather] a dit : ‘Maman, le camping-car est en feu’. Nous étions sous le choc. Nous ne savions pas vraiment quoi faire”, raconte Joi Roberts.

S’étant rendu compte du danger, le brave canidé s’est mis à aboyer et a ainsi sorti ses maîtresses de leur sommeil. Grâce à cela, elles ont pu s’extirper du mobile-home qui était déjà envahi par les flammes et l’épaisse fumée.

“Vous l’aviez secouru, dit la reporter ayant interrogé le duo, et il vous a sauvées”. “Il l’a fait, absolument”, lui a répondu Heather Belliveau.



“30 secondes de plus et nous n’aurions probablement pas pu sortir ma mère, poursuit-elle, car l'endroit était complètement envahi par la fumée à ce moment-là.”

“Une nuit de miracles”

Par chance, les cadeaux de Noël que Joi Roberts avait préparés pour ses petits-enfants ont été épargnés par l’incendie. ”Je ne peux pas l’expliquer autrement que par un autre miracle, dit-elle. Je pense que nous avons vécu une nuit de miracles.”

Quelques heures plus tard, la solidarité a commencé à s’organiser au sein de la communauté locale. Une association Ginger’s Pet Food Pantry a fait don de friandises, de jouets et de paniers pour Wiley, récompensant ainsi son héroïsme. Une cagnotte a également été créée pour aider la famille à remonter la pente, avec un objectif de 10 000 dollars (8 500 euros environ).

