« C’est un peu comme une crèche », chaque jour, elle vient chercher les chiens en bus pour les emmener s’amuser en ville (vidéo)

Chaque jour, à Bruxelles (Belgique), un bus pas comme les autres sillonne la ville pour récupérer des chiens et les emmener en promenade. Derrière ce projet original se trouve Claire, alias « Madame Cocker », qui a créé une crèche mobile dédiée au bien-être canin.

Dans les rues de Bruxelles, en Belgique, un étonnant bus jaune décoré de petits chiens attire chaque jour le regard des passants. À son volant, Claire Bringiers, surnommée « Madame Cocker », qui a imaginé une véritable crèche mobile pour chiens urbains. Pendant que leurs propriétaires travaillent, elle vient récupérer les boules de poils pour les emmener en balade dans différents endroits de la capitale.

Un bus pas comme les autres

À bord de ce bus insolite, l’ambiance ressemble à celle d’une véritable sortie scolaire canine. Dès l’ouverture des portes, les chiens frétillent d’impatience avant leur promenade quotidienne. Ancien véhicule destiné au transport de personnes à mobilité réduite, le bus a été réaménagé avec des attaches sécurisées pour accueillir ses passagers à 4 pattes.

© Marc Baert / 7sur7

« En fait, c’est un peu comme une crèche », explique Claire à 7sur7. « Nous allons nous promener, nous jouons avec des balles ou des frisbees, et parfois nous allons même nager. Tout dépend des chiens et de la météo. »

Certains toutous viennent ponctuellement, d’autres presque tous les jours, tant ils semblent adorer cette routine.

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Très attentive au bien-être de chacun, Claire adapte constamment l’ambiance et l’espace selon le tempérament des chiens. Lorsqu’une petite chienne anxieuse nommée Lola se montre nerveuse, elle réorganise par exemple calmement les places et apaise le groupe avec douceur.

« On ne peut pas simplement forcer les chiens », déclare « Madame Cocker ». « Il faut voir où ils se sentent bien. Parfois, ils veulent simplement s’asseoir ailleurs ou avoir plus d’espace. C’est comme chez les humains, en fait. »

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Une belle aventure humaine et canine

Claire a lancé ce projet hors du commun il y a 2 ans, après la perte de Whynot, son Beagle. Profondément affectée, elle raconte s’être sentie perdue, sans être encore prête à adopter un autre animal. Pour garder un lien avec les chiens, elle a alors commencé à fréquenter les parcs canins et à promener ceux de ses proches, une activité qui lui a redonné peu à peu le sourire.

Et ce qui n’était au départ qu’un simple passe-temps a fini par devenir un emploi à temps plein. « Au début, je voulais le faire gratuitement », dit Claire en riant. « Mais les gens se méfiaient. Ils se demandaient pourquoi quelqu’un voudrait garder leur chien gratuitement. Je pense qu’ils croyaient que je voulais leur voler leur chien. »

© Marc Baert / 7sur7

Formée à l’éducation canine, aux premiers secours et au comportement animal, Claire apprend également au quotidien au contact des chiens qui ont chacun leur propre caractère. Selon elle, ces sorties collectives permettent aussi aux animaux d’apprendre à vivre ensemble et à gagner en calme, à l’image de Nesquick, un petit Teckel autrefois très agité.

Aujourd’hui, Claire sillonne la région bruxelloise pour emmener des dizaines de chiens chaque jour s’amuser au parc. Et quand elle voit ses petits protégés se ruer joyeusement dans l’herbe pour jouer, elle est au comble du bonheur. « C’est en fait pour ça que je me suis lancée là-dedans », conclut-elle. « Juste pour voir les chiens heureux. »

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L’info Woopets – Pourquoi la socialisation d’un chien est-elle essentielle ?

Confier son chien à une structure telle que celle de « Madame Cocker » peut être un plus dans la socialisation de votre boule de poils, une étape clé de son développement. Cette dernière consiste en effet à l’habituer progressivement à différents environnements, personnes et congénères afin de l’aider à mieux comprendre le monde qui l’entoure et à adopter des comportements adaptés. Une bonne socialisation permet notamment de :