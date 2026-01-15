A quelques mois de la retraite, une chienne policière vit l’accident que personne n’avait vu venir mais trouve la force de rebondir

Héroïne à 4 pattes au parcours exemplaire, Teo a marqué la police néo-zélandaise par son courage et sa détermination sans faille, en particulier après avoir souffert de graves brûlures. Aujourd’hui, une nouvelle page s’ouvre pour cette chienne hors du commun, entourée de l’affection qu’elle mérite après des années de loyaux services.

Teo, chienne de la police néo-zélandaise, avait vécu une terrible épreuve en septembre 2025. Elle s’était gravement brûlée en tombant dans de l’eau géothermale bouillante lors d’une intervention, la dernière de sa carrière. Après de longs mois de soins et d’une convalescence faite de hauts et de bas, elle s’en est remise et peut enfin profiter de sa retraite, rapporte le média local Otago Daily Times .

La carrière de la femelle Berger Allemand touchait déjà à sa fin après 7 ans de service aux côtés de son maître-chien, l’agent Adam Johannsen. Elle n’assurait désormais plus de patrouilles, mais continuait à prendre part à des missions de recherche et de sauvetage.



L’incident avait eu lieu à Rotorua, à environ 200 km d’Auckland dans le nord de la Nouvelle-Zélande. Les vétérinaires n’étaient même pas sûrs de la sauver à l’époque, tant les lésions étaient sérieuses. Elle avait reçu des soins intensifs pendant 3 semaines à la clinique vétérinaire universitaire de Massey.



3 mois plus tard, Teo se porte beaucoup mieux. “Il lui manque des poils car elle a été rasée pendant son traitement, ce qui lui donne un air négligé, mais elle est en voie de guérison complète et retrouve progressivement son apparence normale”, explique son maître.

Des prix et des exploits à la pelle

Ils étaient en binôme depuis 2018, et la chienne s’était rapidement distinguée. Elle avait remporté le prix du meilleur nouveau chien opérationnel dès sa première année. En 2024, elle et Adam Johannsen s’étaient vu remettre le prix Murray Morrisey du district d'Auckland pour l'excellence opérationnelle.



Au cours de sa carrière, Teo a sauvé plus d’une vie en retrouvant des personnes disparues ou des suspects en fuite. Un jour, elle s’était signalée en suivant la trace d’un individu sur 3,5 kilomètres avant de le retrouver caché dans les toilettes portables d’un chantier. "C'est une chienne tout à fait remarquable qui n'abandonne jamais", dit son maître.

Elle a été officiellement mise à la retraite le jour de l’incident, mais attendait d’être rétablie pour en profiter pleinement. C’est désormais chose faite.

