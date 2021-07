Découverte errante avec des piquants de porc-épic plein le visage, une chienne fait l’objet de 2 opérations de sauvetage successives

Elle a tendu un billet de 100 dollars à Cheyanne Tilton lui demandant d’offrir des repas aux 3 enfants pour les récompenser, après autorisation de la part de leurs parents respectifs. Peu après, à la faveur de la médiatisation de cette histoire, des anonymes touchés par la gentillesse des garçons leur ont envoyé des dons et des jouets.

Son interlocutrice lui a expliqué qu’elle avait été retrouvée par 3 garçons qui étaient en train de jouer dehors. Cheyanne Tilton a trouvé les coordonnées de Crystal Kautzman sur le collier de l’animal. Cette dernière s’est aussitôt rendue sur les lieux pour des retrouvailles très émouvantes. « Je ne pouvais même pas me tenir debout, je tremblais, j'étais tellement submergée par l'émotion », raconte la bénévole.

Crystal Kautzman avait peur que Luna ne s’en sorte pas cette fois-ci. Une nouvelle opération de recherche a été lancée, avec une récompense de 400 dollars canadiens (270 euros environ), mais la chienne restait introuvable. 4 jours plus tard, alors que la bénévole placardait des affiches, une certaine Cheyanne Tilton l’a appelée pour lui annoncer que Luna était auprès d’elle, en sécurité.

Luna semblait désormais hors de danger, mais 2 heures et demie seulement après être arrivée dans son foyer provisoire, elle a disparu. La famille d’accueil a, en effet, appelé Crystal Kautzman pour l’informer qu’elle venait d’échapper à leur fille de 8 ans pendant qu’elle la promenait.

La bénévole l’a appelée Luna et emmenée chez le vétérinaire . La femelle Pitbull a dû subir 2 interventions pour l’extraction des piquants de porc-épic qu’elle avait au visage. Par la suite, on lui a trouvé une famille d’accueil.

Ils ont installé des cages-pièges avec de la nourriture pour chien , des friandises et des steaks à l’intérieur pour l’appâter. L’un de ces dispositifs a bien failli capturer le canidé, mais il a réussi à s’en extirper. Finalement, l’un des membres du groupe a réussi à attirer la chienne avec du poulet. Elle a ensuite été confiée à Crystal Kautzman, de l’association locale New Hope Dog Rescue.

Après une première mobilisation ayant permis de la sauver et de la débarrasser des piquants d’un porc-épic, une chienne errante a dû être secourue une seconde fois à la suite d’une fugue. Elle venait à peine de trouver une famille d’accueil.