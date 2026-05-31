« Maintenant elle peut simplement être une chienne », une chienne sauvée découvre enfin le bonheur après avoir lutté pour survivre (vidéo)

Une chienne de sauvetage qui avait passé sa vie à lutter pour survivre goûte enfin au vrai bonheur, grâce à sa maman humaine, Jesenia Gonzalez. Le refuge où elle a été adoptée et qui avait pris soin d’elle a qualifié la jeune femme de « maman héroïne » après que celle-ci a publié une vidéo sur Instagram montrant un instant de partage heureux avec sa chienne, Sandy.

C’est au sein de l’association Paws of Miami , que cette chienne baptisée Sandy avait été recueillie plus de 200 jours auparavant. Trouvée « couverte de blessures, léthargique, pleine d'infections et de sang séché », la pauvre était dans un état déplorable et si alarmant que les bénévoles doutaient du fait qu’elle puisse survivre. Mais fort heureusement, grâce à leurs soins et à leur patience, elle a été capable de se remettre sur pattes au cours des mois qui ont suivi son arrivée, avant de trouver enfin une famille bienveillante.

Cela a été possible parce qu’une femme au grand coeur, nommée Jesenia Gonzalez, a décidé de l’adopter, lui offrant enfin le foyer et l’amour auxquels elle avait droit.

Un passé difficile

Dans un premier post diffusé sur son compte Instagram @jess.gzlz , sa maman adoptive retraçait son parcours : « Sandy a servi de “chien d'appât”, c'est-à-dire qu'elle a été utilisée pour provoquer ou entraîner des chiens de combat. Cela les expose souvent à des maltraitances atroces. » Elle expliquait également comment elle avait offert une seconde chance à Sandy après avoir perdu sa chienne Bali : « Bali est toujours présente dans mon cœur, et maintenant, Dieu a fait en sorte que Sandy vienne à moi physiquement. »

jess.gzlz / Instagram

Une transformation évidente

Dans une seconde vidéo d’une simplicité émouvante diffusée sur son compte Instagram, la jeune femme partageait le 22 mai dernier un moment de partage entre elle et sa chienne. La légende et le texte accompagnant les images sont éloquents : « POV : votre chien adopté découvre enfin ce qu’est le bonheur », « Elle avait passé tellement de temps à survivre… maintenant, elle peut simplement être une chienne ».

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Sur la séquence, on peut voir Jesenia et Sandy profitant d’une balade en voiture par un temps magnifique. Les vitres ouvertes, elles savourent en toute quiétude. Et la joie est clairement visible sur les traits de la chienne. Un moment simple, certes, mais qui symbolise la transformation de cette chienne arrivée au refuge dans un état déplorable, et qui peut désormais jouir d’une vie paisible et heureuse avec sa maman humaine, comme en atteste cette autre vidéo, postée deux jours après.

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Un témoignage de gratitude

Si la section commentaire a été remplie de nombreux messages touchants de la part d’internautes émus, elle a surtout accueilli celui de l’association. Un témoignage bienveillant et plein de gratitude à l’égard de Jesenia. « Le sauveur de Sandy : quand Sandy est arrivée au refuge il y a plus de 200 jours, couverte de blessures, apathique, rongée par les infections et le sang séché… nous pensions qu’elle ne s’en sortirait pas. Mais grâce à des soins, à de l’amour et à un HÉROS qui s’est mobilisé pour elle, Sandy peut désormais profiter d’une belle vie. »

jess.gzlz / Instagram