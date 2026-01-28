Alors que tout espoir semblait perdu, une chatte dans un état critique survit grâce au don de sang d’un Mastiff (vidéo)

Arrivée au refuge dans un état alaramnt, Margaux, une petite chatte fragile, avait besoin d’une transfusion sanguine en urgence. Aucun donneur n’était malheureusement compatible, jusqu’à ce que Goro, un grand Mastiff au cœur immense, se révèle capable de lui sauver la vie.

Tous les héros ne portent pas de cape, et Goro en est la preuve vivante. Ce croisé Mastiff de 47 kg, au cœur aussi grand que sa carrure, attendait de trouver sa famille au refuge de la San Diego Humane Society (États-Unis) quand il a eu l’occasion de montrer qu’il pouvait sauver des vies, même sans superpouvoirs.

Un acte héroïque

Lorsque Margaux, une petite chatte noire, est arrivée à la San Diego Humane Society, elle était dans un état critique et avait un besoin urgent d’une transfusion sanguine pour survivre. Alors que le refuge désespérait de trouver un donneur, des tests ont confirmé que Goro était compatible.

© San Diego Humane Society / Facebook

La procédure de transfusion, filmée puis partagée sur TikTok, a profondément touché l’équipe vétérinaire. On y voit Goro et Margaux, à peine conscients, allongés l’un près de l’autre pendant l’intervention.

Ce qui a le plus impressioné ceux qui ont assisté à la scène, c'est l'attitude du toutou. Dès son entrée dans la salle de soins, le gentil géant est resté étonnamment calme, comme s’il avait compris la détresse de la petite chatte.

© San Diego Humane Society / Facebook

Par bonheur, la transfusion a été un succès et Margaux a pu être stabilisée. Pour la minette sauvée in extremis et le personnel du refuge, Goro est devenu ce jour-là un véritable héros à 4 pattes.

@sdhumanesociety The photos of them together ???? In case you’re wondering what a hero looks like, we’d like you to meet Goro: the 104-pound pooch with a heart even bigger than his head. Not only is he a tall drink of water — this gentle giant is also a lifesaver. Recently, Goro rolled up his (figurative) sleeves to donate blood to a critically ill cat in need of a transfusion at our Pilar & Chuck Bahde Center for Shelter Medicine. Thanks to this brave boy, a kitty named Margaux got a second chance… and possibly a sudden craving for giant chew toys. We can’t confirm it, but Margaux may now identify as part mastiff. And while the feline is now in a home, Goro 947207 is still waiting for his day to come when he’ll be given the hero’s welcome he deserves. #shelterdog #blood#kitten #kittentiktok #shelterkitten ? nh?c n?n - MUSIC DJ DANCE 88 - MUSIC DJ DANCE 88

Le don de sang entre chien et chat

La vidéo touchante de cette intervention relayée sur le blog Rocky Kanaka, défenseur américain de la cause animale, a provoqué de nombreuses réactions sur TikTok. Des centaines d’utilisateurs ont ainsi partagé leur émotion dans les commentaires, certains se disant notamment surpris de découvrir que des chiens pouvaient donner leur sang à des chats.

© San Diego Humane Society / Facebook

En médecine vétérinaire, on appelle ce type de transfusion entre 2 espèces différentes, une xénotransfusion (« xéno » signifiant « étranger »). Dans de rares urgences, un chat peut en effet recevoir du sang d’un chien si aucun donneur félin compatible n’est disponible. Le groupe sanguin du toutou doit bien sûr correspondre à celui du chat afin d'éviter toute réaction grave.

Cette transfusion peut stabiliser temporairement le minou, mais son système immunitaire détruira le sang du chien en quelques jours. Le chat aura donc besoin rapidement d’une transfusion féline pour survivre.

© San Diego Humane Society / Facebook

Dans tous les cas, le geste de Goro a ici sauvé la vie de Margaux, leur offrant à tous les 2 une nouvelle chance dans la vie, puisque les 2 boules de poils ont depuis chacune trouvé une famille !